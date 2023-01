Uniwersytet Szczeciński zaprasza na piątkową Noc Biologów

Pracownicy i studenci Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają wszystkich pasjonatów przyrody do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji „Noc Biologów”, którą zaplanowano na piątek (13 stycznia). Tegoroczne hasło przewodnie to „Woda – źródło życia – teraźniejszość i przyszłość”.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się wiele fascynujących ciekawostek na temat wody. Poznają osobiście skorupiaki planktonowe oraz dennych mieszkańców zbiorników. Dowiedzą się m.in., gdzie żyją i co porabiają ważki, zanim natura doda im skrzydeł i czy akurat to, że są tam, gdzie są, to dobrze świadczy o jakości wody czy wręcz przeciwnie? Co jeszcze pływa w rzece czy jeziorze lub siedzi przyczajone na dnie? Czy mamy się czego obawiać? Więcej szczegółów na warsztatach laboratoryjnych poświęconych badaniom mikrobiologicznym wody oraz pokazie: „Pasożyty w wodzie”.

Dodatkowo będzie można się dowiedzieć, że Szczecin ma własną „Amazonię”, będącą plątaniną kanałów, dzikich zakątków, zamieszkaną przez rzadkie gatunki zwierząt, a przede wszystkim ptaków. Zainteresowanych tematem US zaprasza na prezentację multimedialną poświęconą Międzyodrzu, bo o nim mowa, połączoną z bogatą dokumentacją fotograficzną tego regionu.

US proponuje też dać się „wciągnąć” w torfowiska – poświęcić chwilę uwagi tym fascynującym ekosystemom, należących do jednych z najszybciej zanikających w naszej strefie klimatycznej. Będzie można poznać je bliżej, oglądając alegaty zielnikowe.

Nie tylko wykłady

Podczas Nocy Biologów będzie poruszany także temat katastrofy ekologicznej na Odrze. Zaprezentowany zostanie wykład „Co dalej z Odrą”, podczas którego będzie można zadawać pytania ekspertowi w tej tematyce. Uniwersytet zaprasza również do obejrzenia dwóch wystaw. Jedna poświęcona jest wybranym grzybom leczniczym i trującym, które możemy spotkać nie tylko podczas jesiennego grzybobrania. Druga to wystawa szkła laboratoryjnego – podstawowego wyposażenia każdego laboratorium. Poznacie historię szkła oraz jego przeznaczenie: czy zlewka służy do zlewania zlewek, a bagietki to coś co można zjeść? O tym i o wielu innych ciekawych przykładach będzie można dowiedzieć się podczas zwiedzania.

W programie wydarzenia nie zabraknie również bardzo popularnych wykładów m.in. na temat dobierania się ludzi w pary, śmiechoterapii z pokazem kilku technik śmiechoterapeutycznych. W tym dniu będzie także okazja do odwiedzenia nowocześnie wyposażonych laboratoriów, poznania technik badawczych, jakimi posługują się na co dzień naukowcy, a także do samodzielnego wykonania doświadczeń i zaobserwowania ciekawych zjawisk.

Organizatorzy przygotowali łącznie ok. 20 zajęć w formie warsztatów, pokazów, laboratoriów o charakterze obserwacyjnym jak i doświadczalnym. Będzie możliwość m.in. samodzielnego wykonania preparatów mikroskopowych z bakterii lub „własnoręcznego” oznaczenia grupy krwi.

Zajęcia stacjonarne będą prowadzone wyłącznie dla osób wcześniej zarejestrowanych. Rejestracji na zajęcia można dokonywać na stronie Nocy Biologów.

