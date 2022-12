Propozycja dla seniorów. Jak mądrze zarządzać pieniędzmi

„Finanse osobiste” - to wykład, w jakim w sobotę 17 grudnia będą mogli uczestniczyć słuchacze Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej.

- Celem kursu jest to, aby słuchacze, w tym przypadku seniorzy, zdobyli aktualną i kompleksową wiedze z obszaru finansów - mówi dr Dominika Kordela z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US. - Słuchacze pozyskują wiedzę dotyczącą lokowania oszczędności i zadłużania się. Uczą się, jak tworzyć proste plany finansowe a także budżet gospodarstwa domowego.

Obecnie prowadzona jest druga edycja kursu. Pierwsza odbyła się wiosną tego roku, jej odbiorcami byli słuchacze Ekonomicznej Akademii Seniora. Kurs ukończyło blisko 60 osób, które otrzymały certyfikaty.

- Rozpoczęliśmy ósmy rok naszej działalności - cieszy się prof. Barbara Kromolicka, kierownik SHUS. - Do SHUS należy tysiąc osób. Numerujemy od pierwszych zapisów w 2014 roku. Aktywnie na wykłady przychodzą 324 osoby. Wykłady odbywają się co dwa tygodnie. Przyjmujemy osoby, które ukończyły 60. rok życia. Mogą przyjść się i zapisać. Otrzymują legitymację, która uprawnia ich do uczestnictwa w dodatkowych warsztatach i zajęciach.

Kontakt dla zainteresowanych Uniwersytetem Seniora: e-mail: shus@usz.edu.pl.

(as)