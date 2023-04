Studenci szukają „bliźniaków genetycznych"

Wolontariusze zachęcali do rejestracji na dwóch wydziałach US - na Wydziale Ekonomii przy ul. Mickiewicza (na zdjęciu, od lewej, wolontariuszki: Dominika i Laura) oraz na Wydziale Nauk Społecznych przy ulicy Krakowskiej. Fot. Ryszard Pakieser

Studenci w niemal całym kraju właśnie w tym tygodniu jednoczą się wokół idei dawstwa szpiku i pomocy osobom cierpiącym na nowotwory krwi. W akcję zaangażowali się także żacy ze Szczecina. Od wczoraj, 17 kwietnia, zapraszają zainteresowanych rejestracją w bazie potencjalnych dawców szpiku. Wolontariuszy należy wypatrywać na Uniwersytecie Szczecińskim jeszcze do końca tego tygodnia.

- Jedyne, co musicie ze sobą mieć, to: dobry humor, chęć pomocy drugiemu człowiekowi - zapraszają szczecińscy wolontariusze zaangażowani w tę jubileuszową edycję projektu studenckiego HELPERS’ GENERATION! Prowadzony jest już od 10 lat, dwa razy w roku.

To w ramach tego projektu młodzi ludzie szukają „bliźniaków genetycznych” dla pacjentów, którzy, by wyzdrowieć, muszą przejść transplantację krwiotwórczych komórek macierzystych. Na uczelniach w prawie całej Polsce pojawiły się stanowiska Fundacji DKMS, przy których na potencjalnych dawców szpiku czekają uzbrojeni w wiedzę i wyposażeni w pakiety do rejestracji wolontariusze.

Ta wiosenna edycja ruszyła właśnie 17 kwietnia i w Szczecinie potrwa do 22 kwietnia. Wczoraj wolontariusze byli na dwóch wydziałach US - na Wydziale Ekonomii przy ul. Mickiewicza oraz na Wydziale Nauk Społecznych przy ulicy Krakowskiej. Żeby więcej się dowiedzieć o ich akcji, wystarczy śledzić wydarzenie na Facebooku: HELPERS GONNA HELP- Zostań Dawcą na Uniwersytecie Szczecińskim.

Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-55 lat. Rejestracja do bazy potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych polega na: przejściu wstępnego wywiadu medycznego, pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka, wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podstawowymi danymi osobowymi. Po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy otrzymuje się potwierdzenie rejestracji w formie e-maila. Cały proces rejestracji trwa około 3 miesięcy. Jeśli się okaże, że jest zgodność genetyczna z osobą potrzebującą przeszczepu, dawca zostanie zaproszony na pobranie komórek. Są dwie metody ich pobrania: pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej (stosowana w 90 proc. przypadków) lub pobranie szpiku kostnego z talerza kości biodrowej (stosowana w 10 proc. przypadków). Więcej informacji na stronie www.dkms.pl

(sag)