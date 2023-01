Zatrzymano nieletnich, którzy strzelali do pojazdów komunikacji miejskiej

Do policyjnej izby dziecka trafiło trzech nieletnich odpowiedzialnych za zniszczenie szyb w środkach komunikacji miejskiej w Szczecinie. Do ich zatrzymania konieczne było siłowe wejście do jednego z mieszkań w centrum miasta. Sprawą młodocianych przestępców zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Informacje o trzykrotnym uszkodzeniu szyb w środkach komunikacji miejskiej policjanci otrzymali tuż przed wigilią oraz w miniony poniedziałek. W związku z pojawianiem się kolejnych zdarzeń o takim samym przebiegu mundurowi odrzucali niektóre z hipotez zawężając działania do szukania osób, które mogły używać do tych uszkodzeń wiatrówki bądź podobnej broni.

Funkcjonariusze wykonywali zatem szereg różnych czynności, ustaleń, w tym operacyjnych, które zmierzały do wytypowania osoby bądź osób odpowiedzialnych za te zniszczenia. Szukali także świadków, którzy mogli opowiedzieć o przebiegu tych zdarzeń.

Działania doprowadziły do zatrzymania trzech nieletnich. Do ich ujęcia konieczne było siłowe wejście do jednego z mieszkań w centrum miasta. Są to chłopcy w wieku od 14-16 lat. Dwóch z nich to uciekinierzy z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, a najmłodszy z nich uciekł z domu. W mieszkaniu, w którym przebywali nieletni, policjanci ujawnili broń pneumatyczną oraz ponad 20 g środków odurzających.

Cała trójka jest w Policyjnej Izbie Dziecka. Teraz sprawą młodocianych przestępców zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich. ©℗

