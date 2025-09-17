Strzał w autobus. Policja bada sprawę

Jak poinformowała nas mieszkanka, ktoś z wiatrówki trafił w autobus. Fot. Ilustracyjne/Wioletta MORDASIEWICZ

Niebezpieczny incydent w Stargardzie. We wtorkowy poranek ktoś ostrzelał autobus komunikacji miejskiej jadący ulicą Sienkiewicza. Pocisk, prawdopodobnie z wiatrówki, wybił szybę w pojeździe linii nr 12. Na miejsce wezwano policję.

– Jak szłam do pracy rano zastanawiałam się dlaczego autobus stoi na przystanku z obstawą policji – napisała pani Bożena.

Na szczęście pasażerowie i kierowca nie odnieśli obrażeń. Na miejsce wezwano policję, która zabezpieczyła teren i prowadzi czynności wyjaśniające.

– Ustalane są okoliczności tego zdarzenia – informuje mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Nikomu nic się nie stało.

Śledczy sprawdzają, kto i dlaczego oddał strzał. ©℗

(w)