Środa, 17 września 2025 r. 
REKLAMA 17 szczecin
REKLAMA

Stargardzki piekarz walczy o powrót do życia

Data publikacji: 17 września 2025 r. 11:28
Ostatnia aktualizacja: 17 września 2025 r. 13:34
Stargardzki piekarz walczy o powrót do życia
Fot. siepomaga.pl  

Przez blisko 30 lat Jacek Sajdak codziennie wypiekał chleb dla mieszkańców Stargardu. Nocami czuwał przy piecu, by o poranku w domach i sklepach czekało świeże pieczywo. Dziś sam potrzebuje wsparcia. Gwałtownie pęknięty tętniak odebrał mu sprawność, a jedyną szansą na powrót do normalnego życia jest kosztowna rehabilitacja neurologiczna.

– Reanimacja, dramatyczna operacja, śpiączka, dni pełne niepewności na OIOM-ie – tak wspominają pierwsze chwile po pęknięciu tętniaka bliscy pana Jacka. Jeszcze niedawno pełen energii, uśmiechnięty i gotowy do pomocy innym, dziś walczy o każdy oddech i każdy krok.

Jacek Sajdak przeżył, ale każdy dzień przerwy w terapii zmniejsza jego szanse na powrót do sprawności. Koszt turnusu rehabilitacyjnego przekracza jednak możliwości rodziny, do potrzebnej kwoty brakuje ponad 80 tysięcy złotych.

Bliscy apelują o pomoc.

– Dla nas Jacek to mąż, tata, dziadek, przyjaciel. Człowiek, który zawsze był dla innych – dziś potrzebuje, by inni byli dla niego. Marzymy, by znowu usłyszeć jego śmiech w kuchni, by zobaczyć, jak bierze wnuka za rękę i idzie z nim nad wodę. Każda, nawet najmniejsza wpłata, to krok bliżej do tego, by Jacek mógł znów żyć normalnie. Pomóż nam sprawić, by wrócił do życia, które kochał.

Wsparcia można udzielić za pośrednictwem zbiórki: siepomaga.pl/jacek-sajdak ©℗

(w) 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

zmiana obywatelstwa
2025-09-17 14:07:31
niech zmieni obywatelstwo na ukraińskie i już się znajdzie kasa polskich podatników...
NFZ
2025-09-17 13:15:42
Czy NFZ nie pokrywa kosztów rehabilitacji?
Powodzenia
2025-09-17 12:39:32
Głowa do góry - dobro wraca!

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

17 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję