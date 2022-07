Strefowe kłopoty szczecinian. Znaki są czytelne

System opłat za parkowanie w Szczecinie nie jest najprostszy. Przepisy nie są jednak nowe, a strefy odpowiednio oznakowane. Mimo to wielu kierowców wciąż się gubi, a ukarani mandatem narzekają i składają reklamacje. Mowa o kierowcach miejscowych, jeżdżących na pamięć. Bo wbrew powszechnej opinii przyjezdni zazwyczaj wnikliwie studiują ogólnodostępne cenniki i regulaminy, by uniknąć kłopotów.

Oprócz obowiązującej od kilkudziesięciu lat coraz większej i coraz droższej Strefy Płatnego Parkowania, Rada Miasta wprowadziła też Płatne Parkingi Niestrzeżone i Strefę Zamieszkania Stare Miasto. To też żadna nowość, bo zarówno PPN, jak i SZSM mają już ponad roczną historię. Obowiązują tam inne niż w SPP cenniki i regulaminy. Mimo to wielu kierowców wciąż jest zdziwionych, że musi płacić kary za brak opłaconego postoju. Bilet z SPP na terenie PPN i SZSM nie ma bowiem żadnej mocy prawnej. A informacje o rodzaju strefy i cenniku są dostępne. To denerwuje wielu kierowców, którzy uważają, że skoro zapłacili w SPP (gdzie stawki są niższe), to ich reklamacje powinny być uznane. Z niezadowoleniem patrzą też na inspektorów NiOL, którzy sumiennie do wieczora, także w dni wolne od pracy, wykonują swoje obowiązki wkładając za wycieraczki wezwania do zapłaty.

Zadowoleni są jedynie mieszkańcy Starego Miasta, bo to na ich prośbę SZSM wprowadzono, a następnie rozszerzono o kolejne ulice i wydłużono godziny jej funkcjonowania. Opłaty we wszystkie dni tygodnia w godz. 7-22 należy wnosić na ul. Łaziebnej i ul. Mariackiej, części ul. Tkackiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Grodzkiej, ul. Staromłyńskiej, ul. Koński Kierat, części ul. Staromiejskiej na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Wyszyńskiego, ul. Kłodnej, Środowej, Siennej, Rynek Sienny, Rynek Nowy, Targ Rybny Wielkiej Odrzańskiej, części ul. Małej Odrzańskiej od ul. Środowej do ul. Opłotki, ul. Opłotki, Kurza Stopka i Osiek.

W przeciwieństwie do znanych od kilkudziesięciu lat parkometrów SPP, ktore są ciemnoniebieskie i dodatkowo oznaczone kolorem danej podstrefy, urządzenia na terenie SZSM mają barwę złotą, a podstrefy wyróżnione są cyfrą 1 lub 2. Brak opłaty lub opłata uiszczona według stawek SPP skutkują naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł.

Z kolei PPN wprowadzono pod Trasą Zamkową, przy ul. Czarnieckiego, Ogińskiego i Moniuszki. Czynne są całą dobę, ale płatne od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. 8-17. te miejsca również są wyraźnie oznakowane, trudno je zatem z SPP pomylić.

Nie jest to decyzja NiOL – spółka jedynie wykonuje Uchwałę Rady Miasta. To, że kierowca nie zna przepisów, nie zwalnia go z ich przestrzegania. To zresztą zasada obowiązująca od wieków, we wszystkich dziedzinach prawa i obowiązuje nie tylko kierowców. ©℗

Tekst i fot. Tomasz TOKARZEWSKI