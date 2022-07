Parkowanie z kartą w Świnoujściu. Większość za dwa razy po 30 minut

Oddano 73 procent głosów za możliwością darmowego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Świnoujściu dwa razy w ciągu dnia po pół godziny. Darmowe parkowanie dotyczy tylko mieszkańców posiadających Kartę Wyspiarza lub Kartę Wyspiarza Seniora.

Przez trzy dni (środa, czwartek i piątek) na oficjalnej stronie miasta www.swinoujscie.pl można było oddać swój głos w sondzie na temat czasu darmowego parkowania. Do wyboru były dwie opcje:

dwa razy w ciągu dnia po pół godziny

raz w ciągu dnia przez godzinę.

Z jednego IP można było oddać jeden głos. W sumie oddano 408 głosów. Większość, bo 299 osób (73 procent), wybrało opcję dwa razy w ciągu dnia po pół godziny. Pozostali, czyli 109 osób (27 procent) poparło wersję raz dziennie przez godzinę.

Po co ta sonda?

Na wniosek prezydenta miasta Janusza Żmurkiewicza, obecnie mieszkańcy posiadający Kartę Wyspiarza lub Kartę Seniora Wyspiarza, mogą w Strefie Płatnego Parkowania raz dziennie korzystać z godziny darmowego postoju. Wcześniej było to tylko pół godziny. Część kierowców i dyrektorka jednego z przedszkoli zaproponowali, aby obecną godzinę zmienić na dwa razy po pół godzinie. Jednym z argumentów był to, że rodzice, którzy rano przywożą dzieci do przedszkola lub żłobka, nie wykorzystują godziny darmowego postoju, a ten niewykorzystany czas przydałby im się potem przy odbiorze dziecka.

- Najlepszym wyjściem byłoby, gdyby kierowca mógł sam wybrać opcję w momencie, gdy parkuje pojazd w strefie – mówi pierwszy zastępca prezydenta miasta Barbara Michalska. - Konsultowaliśmy to z producentem parkomatów. Twierdzi, że nie jest to standardowe rozwiązanie systemu zarządzania uprawnieniami użytkowników oraz czasu darmowego. I niestety na ten moment nie jest możliwe wprowadzenie równolegle dwóch opcji czasu darmowego. Stąd nasza sonda wśród mieszkańców.

Aby opcja 2 razy po pół godziny mogła obowiązywać, konieczna jest zmiana uchwały rady miasta. Projekt takiej uchwały ma zostać poddany pod głosowanie na najbliższej sesji rady. Proponowany czas początku jej obowiązywania to październik 2022.

Oprac. (k)