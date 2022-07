Rotacja to mrzonka. W Kołobrzegu wzrosną ceny za parkowanie

Kołobrzescy samorządowcy mają 27 lipca podnieść wysokość opłat w strefach płatnego parkowania. Projekt uchwały zakłada, że opłata początkowa za pierwsze pół godziny postoju w strefie A wzrośnie z 2 zł do 2,60 zł, a za pierwszą godzinę z 3,90 zł do 4,50 zł.

W strefie B stawki moją odpowiednio wzrosnąć z 1,50 zł do 2,10 zł oraz z 2,50 do 3 zł. W górę pójdą też opłaty za każdą następną godzinę postoju, i to zarówno w strefie A, jak i B.

Zmiana wysokości opłat, zdaniem kołobrzeskich urzędników, wpłynie na zwiększenie rotacji w strefach płatnego parkowania. Trudno w to uwierzyć, bo w mieście nie ma po prostu gdzie alternatywnie zatrzymywać swoich pojazdów. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający kurort muszą korzystać z płatnego postoju. Zmiana cen nie wpłynie zatem na rotację w tej sytuacji. ©℗

(pw)