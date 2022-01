Strażników jest za mało. Wirus to priorytet

Miejskich strażników w Szczecinie jest za mało. Wprawdzie kierowcy narzekają, że zamiast zakładać blokady na koła, powinni zająć się „poważnymi” problemami, a właściciele psów, którzy dostają mandaty za to, że nie sprzątają po swoich pupilach, uważają, że mundurowi powinni zająć się np. bezdomnymi, to w jednym niemal wszyscy są zgodni: formacji na ulicach nie widać. Trudno jednak, by było inaczej, skoro w niemal 400-tysięcznym mieście jest zaledwie ok. 120 mundurowych. I nie wszyscy mogą wypełniać swoje podstawowe zadania.

– W ramach codziennej służby strażnicy realizują zadania postawione na odprawach. W dni robocze działania prowadzi średnio 48 strażników, w dni ustawowo wolne od pracy – 20 – wyjaśnia Ryszard Słoka, sekretarz miasta. – Patrole piesze to ok. 10 proc. tej liczby. Ale zgodnie z decyzją wojewody zachodniopomorskiego z 10 października 2020 r. oraz zarządzeniem z 9 grudnia 2021 r. w sprawie użycia straży gminnych i miejskich do wspólnych działań z policją. Służby odbywają się zgodnie ze wskazaniem komendantów właściwych terytorialnie jednostek policji. W Szczecinie jest komendant miejski policji.

W związku z tym w dni powszednie 20 strażników jest delegowanych do służby z policją, w dni wolne od pracy – 10. Rozwiązanie to jest związane zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 i w obecnej sytuacji priorytetem są zgłoszenia niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców.

A to niestety przekłada się na wydłużenie czasu interwencji w przypadku innych zgłoszeń. ©℗

