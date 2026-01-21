Strażnicy miejscy uratowali bezdomnego mężczyznę

Od listopada działa Pogotowie Zimowe. Oferuje pomoc wszystkim potrzebującym schronienia. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

W mroźną noc mężczyznę leżącego na ulicy, obok wózka inwalidzkiego, zauważyli szczecińscy strażnicy miejscy. Jak się okazało, był w stanie hipotermii. Nie przeżyłby, gdyby nie pomoc patrolu.

REKLAMA

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek, 20 stycznia. Zmotoryzowany patrol strażników miejskich około północy kontrolował ulice miasta. Za przystankiem autobusowym przy ulicy Krzywoustego strażnicy zauważyli leżącego obok wózka inwalidzkiego mężczyznę.

– Obaj funkcjonariusze natychmiast podjęli działania ratownicze, jeden ze strażników ma pełne przygotowanie kwalifikacyjne, jest ratownikiem medycznym – relacjonuje Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa straży miejskiej. – Leżący człowiek okazał się być osobą w kryzysie bezdomności, znaną już z innych interwencji strażników. Mężczyzna ten zawsze odmawiał przyjęcia pomocy i udania się do Schroniska dla Osób Bezdomnych. Tym razem sytuacja była bardzo niebezpieczna dla jego życia i zdrowia, bowiem był bardzo wyziębiony. Strażnicy zauważyli u niego również uraz głowy, powstały najprawdopodobniej podczas upadku z wózka inwalidzkiego. Próba rozmowy z tą osobą była mocno utrudniona. Nie wiedział, co się z nim stało, gdzie jest, był mocno splątany, z utrudnionym kontaktem logicznym. Wyczuwalny od niego alkohol zapewne potęgował ten stan, jak i – jak się potem okazało – hipotermia.

Na miejsce został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego. Oczekując na ratowników, strażnicy miejscy przeprowadzili wstępne badania urazowe, zaopatrzyli ranę na głowie i cały czas monitorowali funkcje życiowe mężczyzny.

– Po przybyciu na miejsce medycy oświadczyli strażnikom, że gdyby ten mężczyzna nie został odnaleziony, nie przeżyłby do rana – mówi Joanna Wojtach. – Apelujemy! Nie bądźmy obojętni, czasami jeden telefon może komuś uratować życie!

Od listopada policja, straż miejska, Schronisko dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia Feniks oraz Centrum Usług Społecznych prowadzą Pogotowie Zimowe. Służby regularnie odwiedzają koczowiska, pustostany, działki, gdzie przebywają osoby bezdomne. Oferowane są im miejsca w schronisku, w razie potrzeby udzielana jest pomoc medyczna, a w razie konieczności przewóz do Centrum Profilaktyki Uzależnień. Regularnie, zwłaszcza w nocy w mroźne dni, strażnicy miejscy, policjanci i pracownicy schroniska kontrolują miejsca pobytu osób bezdomnych.

W Szczecinie funkcjonuje 5 schronisk: Schronisko „Feniks” przy ul. Zamkniętej 5, Schronisko dla Mężczyzn „Caritas” przy ul. Nehringa 14, Schronisko dla Mężczyzn „Caritas” przy ul. Strzałowskiej 24, Schronisko dla Kobiet „Caritas”, przy ul. Piasecznej 4 i Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Stowarzyszenia „Złoty Wiek” przy ul. Hryniewieckiego 9.

Noclegownie prowadzą: Stowarzyszenie Feniks – ul. Zamknięta 5 i „Caritas” – ul. Nehringa 14.

Przez całą dobę czynna jest Ogrzewalnia (mieści się przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Dąbrowskiego 22-23). Do dyspozycji potrzebujących jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią.

Na terenie miasta działa też łaźnia: punkt socjalny dla osób bezdomnych, które nie mają dostępu do bieżącej wody. Mieści się w budynku PCK przy al. Wojska Polskiego 63.

(K)

REKLAMA