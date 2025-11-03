Podpisano umowy na zimowe oczyszczanie Szczecina

Łącznie oczyszczaniu podlegać będzie 766 kilometrów jezdni. Fot. archiwum / Robert Stachnik

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie podpisał umowy z firmami, które zajmą się zimowym oczyszczaniem miasta. Tegoroczna „Akcja Zima” obejmie zarówno lewobrzeżną, jak i prawobrzeżną część Szczecina, a także wywóz śniegu z ulic i chodników.

REKLAMA

Miasto zostało podzielone na trzy obszary. Lewobrzeżną częścią Szczecina zajmie się firma Remondis Szczecin, która wykona prace za 10 129 879 zł. Prawobrzeżną część miasta obsłuży MPO za 2 650 772 zł, natomiast załadunek i wywóz śniegu oraz usuwanie lodu wykona firma Usługi Transportowo-Budowlane Szczepan Lasota za 204 120 zł. Zimowe utrzymanie dróg potrwa do 30 kwietnia 2026 roku. Wykonawcy będą odpowiedzialni za odśnieżanie ulic, chodników, placów, wiaduktów, schodów, dróg rowerowych, zatok i pętli autobusowych. W przypadku opadów śniegu lub gołoledzi mają obowiązek natychmiastowego działania. Po zakończeniu opadów drogi w pierwszej kolejności mają być oczyszczone w ciągu 4 godzin, w drugiej – do 6 godzin, a w trzeciej – od 12 do 16 godzin. Do usuwania śniegu i lodu firmy będą mogły stosować wyłącznie środki dopuszczone przez przepisy Ministerstwa Środowiska.

W ramach tegorocznej akcji oczyszczaniu będzie podlegać 766,7 kilometra jezdni, 144 tysiące metrów kwadratowych chodników (oczyszczanych ręcznie) oraz ponad 81 tysięcy metrów bieżących dróg rowerowych i chodników (oczyszczanych mechanicznie). W poprzednim sezonie zimowym, trwającym od października 2024 do końca kwietnia 2025 roku, miasto wydało na utrzymanie zimowe ponad 11,3 miliona złotych. Tak jak w ubiegłych latach, prace będą wspierane przez pracowników interwencyjnych ZDiTM, którzy zajmą się miejscami nieobjętymi bezpośrednio akcją.

(dg)

REKLAMA