Poniedziałek, 03 listopada 2025 r. 
Podpisano umowy na zimowe oczyszczanie Szczecina

Data publikacji: 03 listopada 2025 r. 12:46
Ostatnia aktualizacja: 03 listopada 2025 r. 15:30
Podpisano umowy na zimowe oczyszczanie Szczecina
Łącznie oczyszczaniu podlegać będzie 766 kilometrów jezdni. Fot. archiwum / Robert Stachnik  

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie podpisał umowy z firmami, które zajmą się zimowym oczyszczaniem miasta. Tegoroczna „Akcja Zima” obejmie zarówno lewobrzeżną, jak i prawobrzeżną część Szczecina, a także wywóz śniegu z ulic i chodników.

Miasto zostało podzielone na trzy obszary. Lewobrzeżną częścią Szczecina zajmie się firma Remondis Szczecin, która wykona prace za 10 129 879 zł. Prawobrzeżną część miasta obsłuży MPO za 2 650 772 zł, natomiast załadunek i wywóz śniegu oraz usuwanie lodu wykona firma Usługi Transportowo-Budowlane Szczepan Lasota za 204 120 zł. Zimowe utrzymanie dróg potrwa do 30 kwietnia 2026 roku. Wykonawcy będą odpowiedzialni za odśnieżanie ulic, chodników, placów, wiaduktów, schodów, dróg rowerowych, zatok i pętli autobusowych. W przypadku opadów śniegu lub gołoledzi mają obowiązek natychmiastowego działania. Po zakończeniu opadów drogi w pierwszej kolejności mają być oczyszczone w ciągu 4 godzin, w drugiej – do 6 godzin, a w trzeciej – od 12 do 16 godzin. Do usuwania śniegu i lodu firmy będą mogły stosować wyłącznie środki dopuszczone przez przepisy Ministerstwa Środowiska.

W ramach tegorocznej akcji oczyszczaniu będzie podlegać 766,7 kilometra jezdni, 144 tysiące metrów kwadratowych chodników (oczyszczanych ręcznie) oraz ponad 81 tysięcy metrów bieżących dróg rowerowych i chodników (oczyszczanych mechanicznie). W poprzednim sezonie zimowym, trwającym od października 2024 do końca kwietnia 2025 roku, miasto wydało na utrzymanie zimowe ponad 11,3 miliona złotych. Tak jak w ubiegłych latach, prace będą wspierane przez pracowników interwencyjnych ZDiTM, którzy zajmą się miejscami nieobjętymi bezpośrednio akcją.

Komentarze

Bałwan
2025-11-03 17:14:27
Wiadomo że z3 firmy są łatwiejsze do okiełznania, ale oni na pewno mogą wziąć podwykonawców tj.tz. Cedowanie odpowiedzialności !!! Lepiej ograniczyć się do 3 telefonów niż 10. Tylko niech skończą z tą hipokryzją wszystko i tak było już dawno ustawione poza odśnieżaniem przystanków tam to był normalny przetarg . Niech powiedzą ilu tzw specjalistów z UM tzw spadów zatrudnia MPO i Remondis?! W pustych pokoikach!
TYm razem
2025-11-03 16:40:08
będziemy Wam pomagać! Grubo będzie!
Haha
2025-11-03 16:39:06
Kiedy ktoś ostatnio w Szczecinie śnieg widział?
Gość
2025-11-03 15:12:59
Od ilu to lat te same firmy odpowiadają za zimowe oczyszczanie miasta? Czy rzeczywiście nie ma w tej branży konkurencji?
Dobre, sp. znaczenia
2025-11-03 13:29:21
ZIMA ZASKOCZY mimo iż "planeta płonie i się ocipia (ociepla) !!!!! Przyjmuję zakłady, nawet w "bitkonach".

