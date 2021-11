Strażacy z Trzebieży mogą liczyć na milion!

Ciężko pracowali przez pełne dwa miesiące. Promowali szczepienia przeciwko COVID-19, sami szczepili. To strażacy ochotnicy z Trzebieży (gmina Police). Wystartowali w akcji „Szczepimy się z OSP”. Główna nagroda – za pierwsze miejsce – to milion złotych. Akcja trwała do końca października. A w zaktualizowanym 2 listopada rankingu trzebiescy strażacy są na pierwszym miejscu w kraju! Czekają jeszcze na oficjalne wyniki. I nie przestają szczepić…

Strażacy z Trzebieży przyznają, że to były dwa miesiące ciężkiej pracy. Wystartowali 1 września.

– Nieprzespane noce, kawa wypijana litrami, przygody w trasie… Te wspomnienia z akcji, w którą zaangażowaliśmy się całym sercem, pozostaną zawsze z nami. Mówi się: „Będziemy mieli o czym opowiadać wnukom”. Tak, to była piękna przygoda, która skończyła się wielkim sukcesem. Nikt z nas się tego nie spodziewał. Niewiele osób w nas wierzyło. Gdzie nas nie wpuszczono drzwiami, wchodziliśmy oknem – relacjonuje OSP w Trzebieży na swojej stronie na Facebooku.

Strażacy szczepią w remizie

W swoich szeregach mają m.in. ratowników medycznych. Szczepienia prowadzili w tymczasowym punkcie szczepień w swojej remizie, utworzyli też trzy zespoły wyjazdowe – do dyspozycji mieli siedem użyczonych pojazdów. Współpracowali z pięcioma podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, które prowadziły łącznie 15 punktów szczepień. Przemierzyli ponad 12 tysięcy kilometrów.

– Odwiedziliśmy 18 powiatów województwa zachodniopomorskiego oraz 3 miasta na prawach powiatu, w tym 46 miejscowości – wymieniają strażacy. – Szczepiliśmy: mieszkańców 19 domów pomocy społecznej, pracowników 6 innych instytucji, uczniów 5 szkół, personel medyczny 3 szpitali.

Mieli udział w zaszczepieniu 10 538 osób.

– To nasza mała cegiełka w budowanie społecznej odporności – podkreślają strażacy z Trzebieży.

Szczepimy się z OSP

Ale na tej akcji działań związanych ze szczepieniami nie kończą. Zadeklarowali, że pomimo zakończenia programu utrzymują działalność tymczasowego punktu szczepień (funkcjonuje w każdy czwartek w godzinach 16-20 w remizie OSP w Trzebieży) oraz pozostawiają w gotowości zespół wyjazdowy.

Ostateczne wyniki akcji „Szczepimy się z OSP” mają być podane w tym miesiącu. Strażacy czekają na nie z niecierpliwością. Wygraną przeznaczą na inwestycje, które pozwolą im jeszcze lepiej pomagać mieszkańcom Trzebieży, powiatu polickiego i regionu. Regulamin tego programu wskazuje też, na co można je wydać: zakup oraz naprawę pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, zakup sprzętu wykorzystywanego w remizach/strażnicach OSP do zabezpieczenia długotrwałych akcji ratowniczych, remont lub modernizację remiz/strażnic OSP.

OSP Trzebież chciałaby kupić łódź (ta jednostka jest nad samym zalewem i w zakresie jej działań jest także ratownictwo wodne) oraz karetkę (bo często udziela pomocy mieszkańcom Trzebieży i okolicy w przypadkach nagłego pogorszenia zdrowia – może do nich dotrzeć szybciej niż pogotowie; strażacy chcą tę pomoc nieść jeszcze szybciej i skuteczniej).

