Strażacy wyciągnęli krowy z szamba

Fot. OSP Kolin

Około 3 godzin trwała akcja wyciągania dwóch krów z szamba w miejscowości Morzyca, w gm. Dolice. Zwierzęta wpadły do niego w środowe popołudnie.

- O godzinie 17.56 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Stargardzie dysponuje 2 nasze zastępy do miejscowości Morzyca – relacjonowała zdarzenie OSP Kolin. - Na miejscu okazuje się, że do zbiornika z gnojowicą wpadły 2 krowy. Nasze działania polegały na wypompowaniu szamba i wprowadzeniu ratowników do środka w pełnej asekuracji, a następnie przy użyciu HDS z JRG Stargard wyciągnięciu na powierzchnię. W akcję ratowniczą włączyli się też strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

- Gdy udało się znacznie obniżyć poziom nieczystości, sprawdzić stan atmosfery w zbiorniku i przygotować asekurację podjęto próbę "złapania" krów na pasy. Wyrazy uznania dla trójki ratowników z Kolina, którzy wyposażeni w odpowiednie SOI weszli do zbiornika, by zachęcić krowy do współpracy. Po dłuższej chwili udało się wyłowić pierwszą krowę, a po kolejnej godzinie drugą. Kilkugodzinna akcja zakończyła się sukcesem. To była dobra, choć nietypowa akcja - relacjonowali strażacy.

Działania strażaków zakończyły się ok. godz. 21.

(w)