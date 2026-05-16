Strażackie święto w Chociwlu. Uhonorowano druhów i przekazano nowy wóz dla OSP [GALERIA]

W Chociwlu (powiat stargardzki) odbyły się w sobotę powiatowe obchody Dnia Strażaka, które zgromadziły strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, mieszkańców, samorządowców oraz zaproszonych gości.

Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w miejscowym kościele, po którym uczestnicy przemaszerowali na plac apelowy. Główną część ceremonii poprowadził dowódca apelu, mł. bryg. Michał Smela, składając meldunek zastępcy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Markowi Michalakowi. Następnie uroczyście podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn narodowy, a wyjątkową oprawę muzyczną podczas całego apelu zapewniła Orkiestra Dęta z Łobza pod batutą Mirosława Wesołowskiego.

Do zgromadzonych zwróciła się bryg. Sylwia Formela, komendant Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie, która podsumowała działalność jednostek w minionym roku i podziękowała strażakom za codzienną służbę oraz zaangażowanie w bezpieczeństwo mieszkańców. Ciepłe słowa i życzenia popłynęły również ze strony zaproszonych gości i gospodarzy wydarzenia. Kluczowym punktem uroczystości było wręczenie awansów służbowych, medali oraz odznaczeń dla wyróżniających się strażaków i druhów OSP.

Wyróżnienia i odznaczenia dla zasłużonych:

Srebrne odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”: Michał Smela, Paweł Krzosek oraz Adam Kałuziak,

Brązowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”: Mateusz Lidwin, Mariusz Dudojć, Rafał Kaczmarek, Tomasz Nowicki i Krzysztof Flejterski,

Odznaka św. Floriana „Za zasługi dla społeczności lokalnej”: druh Krzysztof Kardasiewicz,

Medale 30-lecia działalności ZZS Florian: druhowie Damian Bielicki i Jacek Mijewski,

Nagroda finansowa za wzorowe wykonywanie obowiązków: asp. Tomasz Osajda.



Wielu strażaków odebrało także odznaki „Wzorowego Strażaka” oraz medale „Za zasługi dla pożarnictwa” w różnych stopniach.

Ważnym i niezwykle radosnym elementem obchodów było oficjalne przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Długie. Symboliczne kluczyki do pojazdu wręczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji wspierających strażacką brać.

Po zakończeniu oficjalnego apelu wszyscy uczestnicy przenieśli się na teren przy hali widowiskowej, gdzie zorganizowano rodzinny piknik integracyjny. Była to doskonała okazja do wspólnego świętowania, kulinarnych rozmów oraz osobistego podziękowania strażakom za ich codzienną gotowość do niesienia pomocy.

Tekst i fot. Wioletta Mordasiewicz

