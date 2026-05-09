Strażacy świętowali [GALERIA]

Sobota na Łasztowni przebiega pod znakiem służb ratowniczych, a zwłaszcza straży pożarnej. Dziś odbyły się oficjalne uroczystości w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Oficjalnej części towarzyszył także piknik rodzinny.

REKLAMA

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem wojewody zachodniopomorskiego, marszałka województwa zachodniopomorskiego oraz prezydenta Szczecina. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu oraz władz państwowych. Obecni byli m.in. Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, oraz wielu innych gości.

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka poprzedziła msza święta w bazylice archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Po uroczystości, w kaplicy znajdującej się w bazylice, odbyło się przeniesienie i złożenie relikwii św. Floriana, patrona strażaków.

Podczas uroczystej ceremonii nie zabrakło wręczenia odznaczeń, awansów oraz wyróżnień dla strażaków i druhów z województwa zachodniopomorskiego. Uhonorowano zarówno funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych za wieloletnią służbę, zaangażowanie oraz działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. W trakcie uroczystości wręczono m.in. Krzyż Świętego Floriana, Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Wyróżnienia otrzymali także druhowie OSP, którym przyznano m.in. Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”, Złote Znaki Związku oraz Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza. Wręczono również awanse na wyższe stopnie służbowe. Otrzymało je łącznie 306 strażaków – 66 w korpusie oficerów, 53 w korpusie aspirantów oraz 187 w korpusie podoficerów.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorową postawę, zaangażowanie oraz wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, wyróżnił nagrodą pieniężną dwóch strażaków Państwowej Straży Pożarnej z województwa zachodniopomorskiego. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą pieniężną pięciu strażaków PSP z województwa zachodniopomorskiego za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wzorową służbę. W uznaniu zasług za ofiarną służbę na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia oraz szczególne zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymało dwóch strażaków.

Jednocześnie na Łasztowni zorganizowano piknik, podczas którego można było m.in. poznać pracę służb, wziąć udział w strażackim torze przeszkód, pokazach i wystawie sprzętu specjalistycznego oraz zajęciach edukacyjnych Akademii OLiOC. Dzieciom najbardziej przypadły do gustu ściana wspinaczkowa, wozy strażackie oraz psy ratownicze – uczące się jeszcze border collie i malinois (owczarki belgijskie).

(aj)

Fot. Agata Jankowska

REKLAMA