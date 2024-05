Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Gryfinie [GALERIA]

W sobotę w Gryfinie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Wydarzenie to łączy się z 20-leciem wstąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyjątkowość tegorocznej uroczystości – zwłaszcza dla lokalnej społeczności – podkreśla fakt, iż dwadzieścia lat temu święto zachodniopomorskich strażaków było połączone z obchodami wejścia Polski do UE i odbywało się... w Gryfinie.

Po mszy św. odprawionej w intencji strażaków, uczestnicy obchodów przemaszerowali sprzed kościoła pw. Narodzenia NMP na miejscowe nabrzeże, gdzie miał miejsce uroczysty apel, podczas którego m.in. wręczono odznaczenia oraz awanse zasłużonym strażakom, a także sztandarom Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie oraz Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie. Razem ze strażakami świętowała lokalna społeczność, dla której organizatorzy imprezy przygotowali atrakcyjny festyn.

Tekst i fot. (akme)