Straż Graniczna zatrzymała czterech migrantów w okolicy Buku

Fot. MOSG

Czterech Afgańczyków, którzy próbowali nielegalnie dostać się do Niemiec, zatrzymali w Buku (powiat policki) funkcjonariusze Straży Granicznej. Cudzoziemców z Litwy do Niemiec próbował przerzucić obywatel Ukrainy.

REKLAMA

- Podczas czynności ustalono, że grupa nielegalnie przedostała się w Rutce Tartak z Litwy do Polski. W tej sytuacji Ukraińcowi przedstawiono zarzut zorganizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy państwa – przekazał rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku wz. Tadeusz Gruchalla.

W sprawie obywatela Ukrainy Prokuratura Rejonowa w Szczecinie wszczęła śledztwo. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Cudzoziemiec został osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

- Afgańczycy przyznali się do zarzutu nielegalnego przekroczenia granicy z Litwy do Polski oraz usiłowania przekroczenia z Polski do Niemiec – dodał Gruchalla.

W ramach readmisji uproszczonej przekazano ich Litwie.

Copyright

REKLAMA