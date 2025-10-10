Piątek, 10 października 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Straż Graniczna zatrzymała czterech migrantów w okolicy Buku

Data publikacji: 10 października 2025 r. 12:15
Ostatnia aktualizacja: 10 października 2025 r. 12:15
Straż Graniczna zatrzymała czterech migrantów w okolicy Buku
Fot. MOSG  

Czterech Afgańczyków, którzy próbowali nielegalnie dostać się do Niemiec, zatrzymali w Buku (powiat policki) funkcjonariusze Straży Granicznej. Cudzoziemców z Litwy do Niemiec próbował przerzucić obywatel Ukrainy.

REKLAMA

- Podczas czynności ustalono, że grupa nielegalnie przedostała się w Rutce Tartak z Litwy do Polski. W tej sytuacji Ukraińcowi przedstawiono zarzut zorganizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy państwa – przekazał rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku wz. Tadeusz Gruchalla.

W sprawie obywatela Ukrainy Prokuratura Rejonowa w Szczecinie wszczęła śledztwo. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Cudzoziemiec został osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

- Afgańczycy przyznali się do zarzutu nielegalnego przekroczenia granicy z Litwy do Polski oraz usiłowania przekroczenia z Polski do Niemiec – dodał Gruchalla.

W ramach readmisji uproszczonej przekazano ich Litwie.

Logo PAP Copyright

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA