Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pytają o migrantów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Fot. archiwum

Przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej złożyli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o udostępnienie informacji publicznej - dotyczący migrantów na terenie Pomorza Zachodniego. Oraz tego, ile wydano, by im pomóc.

W dokumencie pada pytanie m.in. o to, czy urząd wie, ilu migrantów dotarło na teren naszego województwa z Niemiec. Wnioskodawcy chcą wiedzieć: "Jaki jest ich kraj pochodzenia; ilu jest o nieustalonym pochodzeniu oraz tożsamości? Na jakiej podstawie ustalone są pochodzenie i tożsamość imigrantów przekraczających granicę niemiecko - polską w kierunku Polski? Jakie są podejmowane dalsze działania po stronie polskiej wobec imigrantów? Czy kierowani są do określonych ośrodków, np. na dalsze terytorium Polski? Do których konkretnie zostają kierowani?".

Pada też pytanie o to, jakie środki finansowe zostały wydatkowane przez Urząd Marszałkowski w okresie styczeń 2024 – lipiec 2025 na pomoc imigrantom, w tym także ze wykazaniem dotyczącym pomocy uchodźcom z Ukrainy.

- Mieszkańcy mają prawo do informacji, a wszyscy wiemy, że nic tak nie niepokoi jak brak rzetelnych informacji w kwestii budzącej niepokój- mówi Beata Kozłowska z Konfederacji Korony Polskiej.©℗

(as)