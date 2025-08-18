Przewoził nielegalnych migrantów. Grozi mu do ośmiu lat więzienia
Data publikacji: 18 sierpnia 2025 r. 10:59
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2025 r. 22:58
Policjanci z grupy SPEED ze szczecińskiej drogówki zatrzymali 32-letniego obywatela Ukrainy, który w nocy przewoził trzech obywateli Afganistanu. Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terenie Polski. Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani.
Sprawę prowadzą funkcjonariusze z Pogodna.
- Kierowca mercedesa usłyszał zarzut organizowania nielegalnego przekraczania granicy, za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności - poinformowała w poniedziałek (18 sierpnia) rano Komenda Miejska Policji w Szczecinie. - Obywatele Afganistanu jeszcze dziś zostaną przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskiem o wydalenie z Polski. Natomiast w spawie 32-latka Komendant Komisariatu będzie wnioskował o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Na dziś zaplanowane są czynności z udziałem obywatela Ukrainy.
Patriotyczny Typ
2025-08-18 22:56:56
Dokładnie ciaptych z powrotem zawrócić do ich krainy kóz i osiołków A pigmentopodobnego na frontu ! Niech tam przewozi swoich żołdaków ale po linii frontu , a nie Polsce szkodzi . Skoro ,, za mało dostał ,, tutaj zasiłków czy innych socjali , nie wyp....... walczyć do siebie , swój kraj którego i tak nie odzyska , choćby nawet von de leyen z KPO dotacje dała xD
Opona
2025-08-18 21:54:35
Jak to jeden pan z SG na zachodniej granicy RP nieoficjalnie powiedział że 90% kurierów z inżynierami to osoby ze wschodniej granicy,deportacja i na 1 linię frontu z przemytnikiem
@@ 😂😂😂
2025-08-18 19:43:44
"Robert" - to wy na ty jesteście? Czyżby sam matołecki się właśnie objawił w komentarzu? No Darek, nie wstydź się, podpisz się z imienia!
@to ci paradoks
2025-08-18 19:16:14
Proste rozwiązanie chłopak na front niech walczy za ojczyznę nie ma problemu najmniejszego błyskawicznie bez żadnych zabaw w sądy i przedłużanie odstawić na Ukrainę najlepiej do jakiejś komisji wojskowej i po temacie.
Ubawiony
2025-08-18 18:12:26
A gdzie były w tym czasie leniwe buły z ROG? Taka to właśnie ich "ochrona granic".
Zed
2025-08-18 16:57:18
A te nieroby ROGate od Bąkiewicza to co robią? Nic nie potrafią upilnować, pewnie cały czas chleją pod tą granicą.
@ 😂😂😂
2025-08-18 16:33:57
Robert miał dzisiaj zarzuty! Dobrze, że Policja była na miejscu! Te pograniczniki od Siemoniaka to widać lipa jakaś ? Nie dośc, że nic nie złapią , to jeszcze jak głupie wiozą w głąb Polski to co im helmuty wsadzą do auta ! Taksówkarze Merza jak nic !
@@haha
2025-08-18 16:10:40
Pierre...tholnethy to jest wariat z gaśnicą. Jego miejsce jest w zakładzie dla obłąkanych.
@ haha
2025-08-18 15:44:15
Mówiłem Ci ,że jesteś pierr" doll" nięty ? Cieszysz się z oznakowania buraczanego?
My się tu
2025-08-18 15:19:36
sramy z Ukraińcami, a Oni zamiast bronić swojej Ojczyzny , to robią nam pod górę! Podobno generalnie tak jest, że Ukrainiec , do czasu kiedy mu dajesz i pomagasz, to jest dla Ciebie co najmniej obojętny ! Jak przestaniesz mu dawać , to Ci ożeni coś zimnego na kiszki ! Duda coś Ty narobił ?
to ci paradoks
2025-08-18 14:29:25
A co ten 32 letni Ukrainiec robił na terytorium RP? Kto i na jakiej podstawie go tu wpuścił i pozwolił się poruszać samochodem po drogach. Czy ma polskie albo chociaż międzynarodowe praw jazdy? Teraz pisowcy który tak chętnie zapraszali Ukraińców i Gruzinów do nas, niech się tłumaczą z przestępstw które oni popełniają
Ktośtam
2025-08-18 13:53:37
Czyli Policja zatrzymuje więcej nielegalnych migrantów niż Straż Graniczna
haha
2025-08-18 13:13:57
Co na to wariat z gaśnicą?
Mike13
2025-08-18 12:52:44
Deportacja niech jedzie bronić swojej ojczyzny.
😂😂😂
2025-08-18 12:20:31
Co na to ROGacze Bąkiewicza i Mateckiego??
Bezrobotnymi zostali ??
Edek
2025-08-18 11:43:53
Najpierw do paki a później deportacja do uk z dożywotnim zakazem wjqzdu do UE no i oczywiście przepadek samochodu na rzecz sp jako narzedzia przestepstwa
Ryba
2025-08-18 11:13:17
Jak widać energia przestępców idzie nie w kierunku obrony ojczyzny tylko zapełnienia karmanow . A my się dziwimy że wg Niemców 70% w ich kraju nie pracuje . Jeśli chcemy pomóc Ukrainie w wojnie oddajmy im poborowych
