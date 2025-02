Straż Gminna w Kołbaskowie sprawdza warunki, w jakich przebywają psy

Władze Kołbaskowa zobligowały Straż Gminą do przeprowadzenia kontroli na posesjach. Ich celem jest sprawdzenie warunków, w jakich przebywają są psy.

"Dostaliśmy dwa zgłoszenia o nieprawidłowych warunkach trzymania zwierząt. Psy były w budach, na łańcuchach. Te budy były niedostosowane do warunków atmosferycznych, a łańcuchy nie spełniały norm. Dla mnie to karygodne" - powiedziała wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz.

Dlatego władze gminy zobligowały Straż Gminną do przeprowadzenia kontroli na posesjach, w celu sprawdzenia warunków w jakich przebywają psy.

"W jednym z przypadków, w których były takie drastyczne zaniedbania, właścicielka zrzekła się zwierzęcia. Aktualnie przebywa on w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej i mam nadzieję, że znajdzie sobie nowy, lepszy dom" – dodała Schwarz.

W ramach kontroli sprawdzane są m.in. warunki bytowania zwierząt, tj. stan techniczny kojca lub innego pomieszczenia chroniącego psa przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi; długość uwięzi, która nie może być krótsza niż 3 metry oraz potwierdzenie wykonania obowiązkowego corocznego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

"Jeżeli właściciel wyrazi zgodę na zrzeczenie się prawa do zwierzęcia, to trafia on do schroniska. Jeżeli nie chce, w skrajnych przypadkach, wójt może wydać decyzję o odebraniu takiego zwierzęcia" – podkreśla Schwarz.

Kontrole, które już odbyło się w gminie Kołbaskowo, nie wykazały nieprawidłowości. "Na razie wypadają pozytywnie, jednak większość naszych mieszkańców dba o dobrostan swoich pupili. Rzadko są to psy, które przebywają w budzie czy na łańcuchu, ale jak widać na tym niechlubnym przykładzie, takie rzeczy też się zdarzają" – poinformowała Schwarz.

Gmina Kołbaskowo jest gminą wiejską położoną na terenie powiatu polickiego w Zachodniopomorskiem. Mieszka w niej ponad 13 tys. mieszkańców. Powierzchnia gminy to ok. 105 km2.

"Gmina jest całkiem rozległa, ale działają też nasi mieszkańcy. Jeśli coś jest nie tak i wiedzą o sytuacjach związanych z nieprawidłowościami, to nas informują. Te kontrole mogą być bardziej celowane, bo z tych informacji wiemy, gdzie tego typu trudności występują" - podkreśla wójt gminy Kołbaskowo.

Kontroli może się spodziewać każdy mieszkaniec gminy.

Copyright