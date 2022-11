Starosta wychodzi na wolność. Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości

Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpatrzył w czwartek dwa zażalenia, jakie do niego wpłynęły na postanowienie Sądu Rejonowego. Chodziło o zastosowanie wobec starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego aresztu tymczasowego.



Przypomnijmy, że włodarz został zatrzymany 6 października przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z aferą łapówkarską, w której podejrzanym jest między innymi osadzony w areszcie wójt gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek.

Po zatrzymaniu starosty i osadzeniu go za kratkami na miesiąc, jego obrońcy odwołali się do Sądu Okręgowego zaskarżając ten środek zapobiegawczy. Chcieli, aby starostę wypuszczono natychmiast na wolność. Swoje odwołanie złożyła także prowadząca postępowanie prokuratura Regionalna w Szczecinie, która pierwotnie domagała się 3-miesięcznego aresztu. Zarówno wniosek obrońców Tamborskiego, jak i jego oskarżycieli zostały oddalone. W tej sytuacji Tomasz Tamborski powinien wyjść na wolność 5 listopada. Czy tak się stanie? Wszystko wskazuje na to, że tak, choć prokuratura złożyła 27 października kolejny wniosek w Sądzie Rejonowym

