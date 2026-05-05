Przedszkolaki – maturzystom. Wyjątkowy występ najmłodszych na Rynku Staromiejskim w Stargardzie

Program artystyczny przygotowały dzieci z kilku przedszkoli.

Na Rynku Staromiejskim w Stargardzie odbyło się niecodzienne wydarzenie. Dzieci z kilku stargardzkich przedszkoli przygotowały niespodziankę dla tegorocznych maturzystów, którzy wczoraj rozpoczęli egzaminy. Był nią program artystyczny na placu przed ratuszem. Kilka grup wykonało tam dla nich poloneza.

Zazwyczaj to maturzyści wykonują ten taniec podczas swoich studniówek. Od 12 lat na stargardzkim Rynku Staromiejskim podczas tradycyjnego Stargardzkiego Poloneza Maturzystów tańczyli go absolwenci szkół ponadpodstawowych i przedszkolaki. Impreza zaplanowana na kwiecień na stargardzkim rynku została jednak odwołana, bo do tańca zgłosiło się za mało maturzystów. I teraz to przedszkolaki przejęły parkiet. I wykonały - dedykując swój taniec maturzystom - tradycyjnego poloneza. Ale były też inne tańce, piosenki i wiersze.

Przedszkolaki z dumą eksponowały na ubraniach własnoręcznie przygotowane zielone koniczynki na szczęście. Przyniosły też transparent z hasłem „Maturzyści głowa do góry, zdajcie matury!”. Całe wydarzenie miało symboliczny charakter. Było wyrazem solidarności międzypokoleniowej i przypomnieniem, że w ważnych momentach warto się wspierać. W wydarzeniu wzięły udział dzieci z Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, PM nr 2 Mali Artyści, a także przedszkolaki z PM nr 4, 5 i 6.

Organizatorami wydarzenia byli powiat stargardzki i lokalne przedszkola.

W Stargardzie do egzaminu dojrzałości przystąpiło wczoraj 767 uczniów. Najwięcej, bo aż 247, zdaje maturę w II Liceum Ogólnokształcącym. W I LO - 201, w ZS1 - 130, w ZS2 142, w ZSBT - 18 i w ZS5 - 29.©℗

Tekst i fot. (w)

