Stargard uczcił 235. rocznicę Konstytucji 3 Maja [GALERIA]

Uroczyste i podniosłe obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się niedzielę w Stargardzie. Jak co roku mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz służb mundurowych wspólnie oddali hołd historii i wartościom, które od wieków kształtują polską tożsamość.

Świętowanie rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod pomnikiem „Stargardzianie – Ojczyźnie”, gdzie uczczono pamięć tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość kraju. Następnie w kolegiacie Najświętszej Marii Panny Królowej Świata odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny, gromadząc licznych wiernych oraz delegacje władz, żołnierzy i mieszkańców miasta.

Główna część uroczystości miała miejsce na Rynku Staromiejskim. Podczas uroczystego apelu wojskowego wręczono awanse i wyróżnienia dla żołnierzy, a także wygłoszono przemówienia podkreślające znaczenie Konstytucji 3 Maja.

- Pamiętajmy o jej twórcach, dla których była „ostatnią wolą gasnącej Ojczyzny” – mówił płk Mariusz Lewczuk, dowódca garnizonu. Przypomniał również, że święto przez lata było zakazywane, a dziś obchodzone jest uroczyście jako wyraz pamięci i wspólnoty.

Głos zabrał także poseł Michał Jach. – To święto było zagrożeniem dla naszych wrogów, dlatego je unieważniano lub zakazywano. Dla nas Polaków pozostaje niezwykle ważne i buduje naszą tożsamość – podkreślił.

Do znaczenia rocznicy odniósł się również prezydent Stargardu Rafał Zając.

- Konstytucja była wysiłkiem ludzi, którzy rozumieli, że państwo nie przetrwa bez prawa i zaufania. To przypomnienie, że wolność wymaga codziennej pracy – zaznaczył.

Podczas obchodów nie zabrakło apelu poległych, salwy honorowej oraz defilady pododdziałów. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu wojskowego, który pozwolił mieszkańcom z bliska przyjrzeć się wyposażeniu żołnierzy.

Na zakończenie przygotowano dla uczestników tradycyjną grochówkę, a zwieńczeniem dnia był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Echo Arioso, Muffinek oraz zespołu De Facto pod kierownictwem Celiny Gładysz.

Tekst i zdjęcia Wioletta Mordasiewicz

