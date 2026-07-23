Stargard uczci święto funkcjonariuszy

Świętowanie zacznie się o godz. 13 na placu przed komendą policji.

W czwartek, 23 lipca, stargardzcy policjanci będą obchodzić swoje święto. Dziś odbędą się Powiatowe Obchody Święta Policji, podczas których funkcjonariusze uczczą 107. rocznicę powołania Policji Państwowej.

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Uroczystości rozpoczną się o godz. 13 na terenie przed Komendą Powiatową Policji w Stargardzie. Będzie to czas podziękowań, wyróżnień i oficjalnego upamiętnienia rocznicy powstania formacji.

Po części oficjalnej organizatorzy zapraszają mieszkańców na Rynek Staromiejski, gdzie odbędzie się festyn rodzinny. W godzinach od 15.30 do 17.00 będzie można zobaczyć policyjny sprzęt, pojazdy wykorzystywane w codziennej służbie oraz porozmawiać z funkcjonariuszami.

-Na uczestników czekać będą również stoiska służb i instytucji współpracujących z policją oraz atrakcje przygotowane dla najmłodszych - zaprasza asp. Wojciech Jedrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

To okazja, aby z bliska przyjrzeć się pracy policjantów, dowiedzieć się więcej o ich codziennych zadaniach i spędzić popołudnie w rodzinnej atmosferze. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie zachęca mieszkańców powiatu do udziału w wydarzeniu i wspólnego świętowania 107. rocznicy powołania Policji Państwowej.

(w)





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