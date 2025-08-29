Stargard świętuje 45-lecie „Solidarności”

W ramach obchodów odbędzie się pokaz filmu „Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł”. Fot. mat. dystrybutora

W całym kraju trwają obchody 45-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z tej okazji również w Stargardzie zaplanowano serię wydarzeń, które połączą historię, kulturę i dobrą zabawę. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.

Świętowanie rozpocznie się w piątek, 29 sierpnia. O godz. 21 w Teatrze Letnim wyświetlony zostanie film „Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł” – pierwsza fabularna produkcja opowiadająca o dramatycznych wydarzeniach grudnia 1970 roku.

Dzień później, w sobotę, 30 sierpnia, od godz. 13 park Chrobrego zamieni się w przestrzeń rodzinnej zabawy. Na uczestników czekać będą stoiska policji i straży pożarnej, a także mobilna galeria Artbus z wystawą przygotowaną przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Najmłodsi będą mogli skorzystać z dmuchańców, animacji, konkursów z nagrodami czy zabaw przy Baszcie Morze Czerwone. Festyn potrwa do godz. 17. Wieczorne uroczystości rozpoczną się o godz. 18:30 mszą świętą w kościele pw. św. Jana, z udziałem pocztów sztandarowych. O godz. 20 ponownie ożyje scena Teatru Letniego. Podczas koncertu „Człowiek rodzi się i żyje wolnym” wystąpią m.in. Celina i Krzysztof Gładysz, Piotr Dolata, Maja Piekarska czy tercet wokalny „Muffinki”. Artystom towarzyszyć będzie zespół instrumentalny pod kierunkiem Alexa Marka.

Na zakończenie dnia Teatr Letni zamieni się w wielką plenerową dyskotekę. Od 21:30 do 1:00 będzie można tańczyć przy największych przebojach lat 80. i 90. Stargardzkie wydarzenia wpisują się w ogólnopolskie obchody jubileuszu „Solidarności” i jednocześnie zamykają tegoroczny cykl Coolturalnych Wakacji.

(w)