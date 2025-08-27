Stargardzka Noc Poezji. Słowa, które połączyły pokolenia

Stargard po raz kolejny udowodnił, że ma w sobie ogromny potencjał artystyczny. W piątkowy wieczór, 22 sierpnia, Teatr Letni w parku Chrobrego wypełnił się poezją i muzyką. Wszystko za sprawą trzech mieszkanek miasta; Anny Baś, Karoliny Raaen i Olimpii Janiszewskiej, mam dzieci z niepełnosprawnościami, które z pomocą Stowarzyszenia Artystycznego B-moll zorganizowały dla mieszkańców wyjątkowe wydarzenie, czyli Stargardzką Noc Poezji.
Punktem wyjścia był konkurs literacki pod hasłem „Słowa łączą pokolenia”. Organizatorzy nie spodziewali się aż takiego odzewu - wpłynęło 80 wierszy od kilkudziesięciu autorów w różnym wieku. Najstarsza uczestniczka ma 90 lat. Ostatecznie 12 z nich zostało nagrodzonych podczas piątkowej gali.
- Najwięcej prac dotyczyło miłości - podkreślała przewodnicząca jury, Zofia Ławrynowicz.
Poezja w czterech kategoriach
Jury przyznało nagrody w czterech kategoriach wiekowych.
Dzieci i młodzież:
I miejsce – Weronika Król, „Księżycowa pani”,
II miejsce – Agata Krasoń, „Tęsknota za latem”,
III miejsce – Weronika Stankiewicz, „Odłamki”.
Seniorzy:
I miejsce - Halina Pilarczyk, „Zapomniane”,
II miejsce - Maria Magdalena Proskurowska, „Sen wieszcza”,
III miejsce - Maria Łozińska, „Na tej łące, na tej kwietnej”.
Osoby z niepełnosprawnościami:
I miejsce - Aleksander Stencel, „Życie”,
II miejsce - Michał Baran (najmłodszy uczestnik), „Kocham zwierzęta”,
III miejsce - Edyta Zajkowska, „Kuchenne rewolucje”.
Dorośli:
I miejsce - Agnieszka Kreft-Ignaś, „Credo”,
II miejsce - Anna Krasoń, „Klepsydra”,
III miejsce - Aleksandra Sabatowicz, „Niestosowna”.
Na koniec finałowej gali laureaci stawali do zdjęć z organizatorami, prowadzącymi wydarzenie i jurorami.
Poezja, muzyka i pokolenia
Wieczór nie ograniczył się do literatury. Poezji towarzyszyła muzyka. Na scenie wystąpili Patryk Matwiejczuk, bard Marcin „Crane” Krawczyk oraz Magda Syposz, która finałową piosenką „Dobranoc” z repertuaru Kabaretu Starszych Panów zakończyła wydarzenie.
Publiczność mogła także obejrzeć „Miejskie Granie” w wykonaniu Przemysława Antczaka i grupy mam ze Stowarzyszenia „Godna Przyszłość”. Recytacje dopełnili m.in. Paweł Bieg, Olga Dąbkiewicz i Retro Lady ze Szczecina.
- Dzisiejszy wieczór był jak pieśń, którą pisały serca trzech pokoleń - podsumowała Olimpia Janiszewska. - Każdy wiersz był kroplą, które razem stworzyły morze wzruszeń i nadziei.
Zwycięskie utwory zostaną wydane w specjalnym tomiku. W Książnicy Stargardzkiej planowany jest także wieczór autorski z udziałem laureatów.
Stargardzka Noc Poezji odbyła się w ramach projektu „Słowa łączą pokolenia”. ©℗
Wioletta Mordasiewicz