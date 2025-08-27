Stargardzka Noc Poezji. Słowa, które połączyły pokolenia [GALERIA]

Laureaci w kat. dzieci.

Stargard po raz kolejny udowodnił, że ma w sobie ogromny potencjał artystyczny. W piątkowy wieczór, 22 sierpnia, Teatr Letni w parku Chrobrego wypełnił się poezją i muzyką. Wszystko za sprawą trzech mieszkanek miasta; Anny Baś, Karoliny Raaen i Olimpii Janiszewskiej, mam dzieci z niepełnosprawnościami, które z pomocą Stowarzyszenia Artystycznego B-moll zorganizowały dla mieszkańców wyjątkowe wydarzenie, czyli Stargardzką Noc Poezji.

Punktem wyjścia był konkurs literacki pod hasłem „Słowa łączą pokolenia”. Organizatorzy nie spodziewali się aż takiego odzewu - wpłynęło 80 wierszy od kilkudziesięciu autorów w różnym wieku. Najstarsza uczestniczka ma 90 lat. Ostatecznie 12 z nich zostało nagrodzonych podczas piątkowej gali.

- Najwięcej prac dotyczyło miłości - podkreślała przewodnicząca jury, Zofia Ławrynowicz.

Poezja w czterech kategoriach

Jury przyznało nagrody w czterech kategoriach wiekowych.

Dzieci i młodzież:

I miejsce – Weronika Król, „Księżycowa pani”,

II miejsce – Agata Krasoń, „Tęsknota za latem”,

III miejsce – Weronika Stankiewicz, „Odłamki”.

Seniorzy:

I miejsce - Halina Pilarczyk, „Zapomniane”,

II miejsce - Maria Magdalena Proskurowska, „Sen wieszcza”,

III miejsce - Maria Łozińska, „Na tej łące, na tej kwietnej”.

Osoby z niepełnosprawnościami:

I miejsce - Aleksander Stencel, „Życie”,

II miejsce - Michał Baran (najmłodszy uczestnik), „Kocham zwierzęta”,

III miejsce - Edyta Zajkowska, „Kuchenne rewolucje”.

Dorośli:

I miejsce - Agnieszka Kreft-Ignaś, „Credo”,

II miejsce - Anna Krasoń, „Klepsydra”,

III miejsce - Aleksandra Sabatowicz, „Niestosowna”.

Na koniec finałowej gali laureaci stawali do zdjęć z organizatorami, prowadzącymi wydarzenie i jurorami.

Poezja, muzyka i pokolenia

Wieczór nie ograniczył się do literatury. Poezji towarzyszyła muzyka. Na scenie wystąpili Patryk Matwiejczuk, bard Marcin „Crane” Krawczyk oraz Magda Syposz, która finałową piosenką „Dobranoc” z repertuaru Kabaretu Starszych Panów zakończyła wydarzenie.

Publiczność mogła także obejrzeć „Miejskie Granie” w wykonaniu Przemysława Antczaka i grupy mam ze Stowarzyszenia „Godna Przyszłość”. Recytacje dopełnili m.in. Paweł Bieg, Olga Dąbkiewicz i Retro Lady ze Szczecina.

- Dzisiejszy wieczór był jak pieśń, którą pisały serca trzech pokoleń - podsumowała Olimpia Janiszewska. - Każdy wiersz był kroplą, które razem stworzyły morze wzruszeń i nadziei.

Zwycięskie utwory zostaną wydane w specjalnym tomiku. W Książnicy Stargardzkiej planowany jest także wieczór autorski z udziałem laureatów.

Stargardzka Noc Poezji odbyła się w ramach projektu „Słowa łączą pokolenia”. ©℗

Wioletta Mordasiewicz