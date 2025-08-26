Zmiany w przyjmowaniu dzieci. Modernizacja SOR w Stargardzie

Zmiany w przyjmowaniu pacjentów poniżej 18 r.ż. będą obowiązywać do odwołania. Fot. Wioletta Mordasiewicz

Szpital przy ul. Wojska Polskiego w Stargardzie rozpoczyna modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W związku z pracami zmieni się organizacja przyjęć pacjentów poniżej 18. roku życia.

Placówka realizuje projekt „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę oddziału ratunkowego”. Inwestycja finansowana jest z budżetu państwa, w ramach dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia.

Jak informuje dyrekcja szpitala, dzieci i młodzież do 18 lat będą kierowani do Izby Przyjęć Oddziału Pediatrycznego, mieszczącej się w budynku G przy ul. Wojska Polskiego 27 (wejście G19). Dorośli pacjenci oraz osoby niepełnoletnie z urazami będą nadal obsługiwani przez SOR na dotychczasowych zasadach.

– Modernizacja pozwoli nam przyjmować chorych w nowoczesnych i bardziej komfortowych warunkach – podkreśla Rafał Dziubek, pełniący obowiązki dyrektora SP WZOZ w Stargardzie.

Szpital przeprasza pacjentów za utrudnienia i apeluje o wyrozumiałość.©℗

(w)