Stare Miasto zyskało więcej zieleni [GALERIA]

Stare Miasto zyskało więcej zieleni. Fot. Krzysztof ŻURAWSKI

Z inicjatywy Rady Osiedla Stare Miasto Szczecin oraz Szczecin Floating Garden i Nieruchomości i Opłaty Lokalne miastu przybyły atrakcyjne rośliny. Posadzono je w donicach umieszczonych na Rynku Nowym i przy kładce od strony placu Orła Białego.

W tym roku sadzono m.in.: rajskie jabłonie odmiany Royalty, bluszcze, trzmieliny, przetaczniki, geranium, supertunie i pelargonie. Wszystkie charakteryzują się ciekawą barwą kwitnących kwiatów, które przyciągają nie tylko wzrok, ale także owady, co nie jest bez znaczenia dla miejskiego ekosystemu. Pojawi się również ciekawy krzew o nazwie skimmia. Roślina ładnie kwitnie i jest zielona przez cały rok. W naszym klimacie rośnie do ok. 1-1,5 metra wysokości.

Nie jest to pierwsza tego typu akcja. Odbywała się ona także w latach poprzednich i brali w niej udział również mieszkańcy osiedla.

Projekt związany z sadzeniem kwiatów napisały trzy osoby: Dorota Pundyk, Małgorzata Zychowicz-Prus i Marcin Chruśliński.

– Finansowo wsparło go miasto Szczecin, a my dajemy naszą pracę – mówi współrealizatorka projektu Dorota Pundyk.

W ramach inicjatywy sadzenia roślin na estetyce zyska rejon Nowego Rynku, z którego lada moment zniknie płot z falistej blachy.

– To kwestia kilku dni – precyzuje Dorota Pundyk.

Teraz płot zasłania spory plac, który niedługo zyska na atrakcyjności. W związku z nadchodzącym sezonem letnim w planach rady osiedla przewidziano zorganizowanie tam różnego rodzaju inicjatyw, jak np. koncerty czy targi. ©℗

(żuk)