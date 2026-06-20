Śródmiejskie trele

Ornitologiczny spacer wystartuje w niedzielę sprzed pomnika gołębia na Placu Lotników. Jego uczestnicy sprawdzą, jakie ptaków można zaobserwować wśród zwartej zabudowy, na miejskich trawnikach, w koronach drzew, krzewach i na placach. Fot. Arleta NALEWAJKO

Co świerka, a co w Szczecinie gwiżdże, skrzeczy lub szczebioce? Śladem ptasich treli - tym razem po mapie Śródmieścia - poprowadzi wszystkich chętnych spacer ornitologiczny. Start już w niedzielę przy rzeźbie gołębia na pl. Lotników.

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Nie tylko wróblami i gołębiami żyje szczecińskie Śródmieście. O czym będą mieli okazję się przekonać uczestnicy wyjątkowego śródmiejskiego spaceru.

- Można spotkać m.in. pustułki, oknówki, jerzyki czy kopciuszki. Z dziupli w drzewach i skrzynek lęgowych korzystają m.in. bogatki, modraszki, pleszki i szpaki, a otwarte gniazda na drzewach budują np. wrony siwe, grzywacze czy sroki. Podczas spaceru uczestnicy będą wypatrywać ptaków obecnych w śródmiejskim krajobrazie: od kosów i kwiczołów, przez pustułki, po grzywacze i rudziki. Dlatego zachęcamy, aby zabrać ze sobą lornetkę i aparat fotograficzny - przekonują organizatorzy, czyli społeczność punktu sąsiedzkiego „u Krysi” oraz Stowarzyszenia „Oswajanie miasta”.

Skrzydlate wydarzenie zaplanowano na niedzielę (21 czerwca). Rozpocznie się o godz. 9, przy rzeźbie gołębia na Placu Lotników. Udział w nim jest bezpłatny, a każdy będzie mile widziany. Spacer poprowadzi Daniela Stecyk-Opatowicz z Zachodniopomorskiej Lokalnej Grupy OTOP - z wykształcenia magistra ekonomii, z zawodu księgowa, a z pasji ornitolożka.

(an)

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