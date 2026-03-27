Spacer ornitologiczny. Skrzydlaci mieszkańcy Parku Żeromskiego

Zachodniopomorska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu spacerów ornitologicznych pt. „Skrzydlaci mieszkańcy parków Szczecina w różnych porach roku”. Tym razem do Parku Żeromskiego – już w niedzielę 29 marca o godz. 9.

Uczestnicy dowiedzą się, jakie ptaki można spotkać w parku wczesną wiosną. Zobaczą, czy niektóre gatunki zdążyły już wrócić z ciepłych krajów, a także zastanowią się, czy w miejskim parku można jeszcze spotkać ptaki będące w trakcie dalszej wędrówki. Spacer potrwa ok. 1,5 godz.

– Dla najbardziej wytrwałych istnieje możliwość przedłużenia spaceru i zejścia nad Odrę, aby sprawdzić, czy akurat nie przelatuje bielik – zapowiadaja organizatorzy. – Możemy też spróbować swoich sił w oznaczaniu mew. Mile widziane są lornetki i aparaty fotograficzne.

Spacer jest otwarty dla wszystkich. Zbiórka uczestników – róg ul. Malczewskiego i Matejki.

(K)

