Sprawdzili się w teorii i w praktyce

To były powiatowe eliminacje dla szkół podstawowych do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Najpierw test z wiedzy o ruchu drogowym, później sprawdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, a na końcu egzamin praktyczny z prawidłowego poruszania się jednośladem w miasteczku rowerowym – to wszystko musieli zaliczyć uczniowie szkół podstawowych z powiatu polickiego, którzy wzięli udział w konkursie z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ten sposób wyłoniono reprezentację na zawody wojewódzkie.

To były powiatowe eliminacje dla szkół podstawowych do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Odbyły się we wtorek, 25 kwietnia, na terenie SOSW nr 1 przy ul. Korczaka w Policach. Wystartowało 29 osób, które reprezentowały szkoły podstawowe w Dołujach, Bezrzeczu, Mierzynie oraz dwie z Polic (SP nr 9 i SP nr 10). Tego rodzaju konkursy mają przede wszystkim wyrabiać u młodych osób umiejętności radzenia sobie na drodze, w normalnym ruchu – na rowerze czy hulajnodze. Już samo przygotowanie do udziału w turnieju poszerza wiedzę o bezpiecznych zachowaniach. Sam konkurs zaś pozwala zweryfikować przyswojoną wiedzę. Poprowadzili go policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Policach.

– Sprawdzamy ich znajomość przepisów ruchu drogowego podczas testu z wiedzy teoretycznej, przystępują też do testu z ratownictwa medycznego, w którym muszą się wykazać umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy – wymienia mł. asp. Anna Kaźmierczak z Komendy Powiatowej Policji w Policach. – Później mają test praktyczny, czyli sprawdzamy, czy odnajdą się w takim miasteczku w ruchu drogowym, czy zwracają uwagę na znaki i oznakowanie poziome. Na koniec mają jeszcze wykazać, że dadzą radę z rowerem na torze przeszkód, np. na równoważni lub w slalomie.

Niektórzy uczniowie w tego rodzaju konkursach mają już doświadczenie.

– Dosyć długo się przygotowywałam – przyznała Sara Kędziorek ze Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, która jako jedna z pierwszych zaliczyła test praktyczny. – Ale byłam tu już rok temu, więc wiedziałam mniej więcej, na czym to polega. Było łatwo, dobrze poszło, jestem zadowolona.

Uczniowie startowali w dwóch grupach wiekowych: 10-12 lat oraz powyżej 12. roku życia. ©℗

Tekst i fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ