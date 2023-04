Uczniowie z Golęcina najlepsi! [GALERIA]

Uczniowie ze szkoły na szczecińskim Golęcinie okazali się najlepsi w obu kategoriach wiekowych i to oni będą reprezentować Szczecin w kolejnym etapie turnieju ruchu drogowego. Fot. Ryszard PAKIESER

Wiadomo już, kto będzie reprezentował Szczecin w kolejnym etapie 44. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Miejskie eliminacje przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych. W obu najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Strzałowskiej.



Miejskie eliminacje tradycyjnie już odbyły się w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla. Celem organizowanego od lat turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Zadanie nie było łatwe, a poszczególne ekipy musiały się wykazać aż w 5 konkurencjach. Pierwsza to składający się z 25 pytań test wiedzy, następnie tzw. test skrzyżowań, czyli 10 krzyżówek, na których trzeba wskazać, kto ma pierwszeństwo. Dalej też nie było łatwo, bo uczestnicy musieli wykazać się sporymi umiejętnościami, pokonując rowerem miasteczko ruchu drogowego, a następnie tor przeszkód, by w ostatnim zadaniu wykazać się wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rywalizacja odbywała się w 2 grupach wiekowych - od 10 do 12 lat i powyżej 12 roku życia. W obu najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Szczecinie i to oni przeszli do dalszego etapu rywalizacji.

Turniej to także okazja do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Odbywa się to przez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, propagowanie roweru jako środka transportu, a także jako możliwość uprawiania sportu oraz jako forma rekreacji.

Zorganizowanie miejskich eliminacji odbyło się przy wsparciu m.in. Polskiego Związku Motorowego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Żandarmerii Wojskowej, straży miejskiej, prywatnych sponsorów oraz SP 37 i Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie.

Tomasz TOKARZEWSKI