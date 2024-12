Sprawca tragedii na pl. Rodła winny, ale nie stanie przed sądem [FILM]

Fot. Ryszard Pakieser (archiwum)

Jest wniosek o umorzenie postępowania w sprawie tragicznego wypadku na pl. Rodła w Szczecinie. Co nie znaczy, że jego sprawca - podejrzany o działanie z zamiarem pozbawienia życia wielu osób i sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której jedna osoba zmarła, a 21 innych zostało rannych - pozostanie bezkarny.

W godzinach piątkowego szczytu - 1 marca br. - Fordem Focusem wjechał w tłum ludzi. Uciekł z miejsca wypadku, by znów uderzyć - kilkaset metrów dalej w samochody - i powiększyć rozmiar tragedii o kolejnych rannych. Mimo że przyznał się do winy, to nie stanie przed sądem. Jak stanowi prawo, chorego psychicznie trzeba bowiem leczyć - nie karać.

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku prokuratury, to 33-letni Grzegorz Ł. w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym może spędzić resztę życia.

- W toku śledztwa uzyskano opinię sądowo-psychiatryczną Grzegorza Ł., w której dwaj biegli lekarze psychiatrzy rozpoznali u podejrzanego chorobę psychiczną i zgodnie uznali, że w czasie czynu miał on z powodu choroby zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem - wyjaśnia prokurator Łukasz Błogowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - W wydanej opinii lekarze psychiatrzy uznali nadto, że aktualny stan psychiczny podejrzanego wskazuje, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przez niego podobnych czynów zabronionych i tym samym wskazane jest zastosowanie wobec Grzegorza Ł. środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

(an)

Realizacja filmu Piotr Sikora

