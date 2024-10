Sprawca pobicia ukraińskiego taksówkarza usłyszał zarzuty

(as)

- 46-latek częściowo przyznał się do zarzucanych czynów, złożył krótkie wyjaśnienie - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prokurator Łukasz Błogowski. - Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. ©℗

Policja szybko złapała agresora, a prokurator postawił mu zarzuty. Dotyczą one spowodowania uszczerbku na zdrowiu, ale także stosowania przemocy "wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości".

Sprawa jest medialna, ponieważ po Internecie krąży film z kamery w taksówce, na którym zarejestrowane zdarzenie. Pochodzący z Ukrainy kierowca jechał z trójką pasażerów, dwoma mężczyznami i jedną kobietą, na osiedle Zawadzkiego. W pewnym momencie - gdy byli blisko punktu docelowego - pasażerom nie spodobało się to, że taksówkarz pojechał zgodnie ze wskazaniem nawigacji. Sytuacja zrobiła się napięta, kierowca usłyszał wyzwiska. W pewnym momencie stwierdził, że zadzwoni na policję, ale to nie załagodziło sytuacji, wręcz przeciwnie. Jeden z pasażerów zaczął okładać go pięściami po głowie. Taksówkarzowi udało się uciec z samochodu.

Do pięciu lat więzienia grozi mężczyźnie, który w poniedziałek zaatakował w Szczecinie ukraińskiego taksówkarza. Napastnik nie trafił do aresztu, ale ma dozór policyjny i zakaz zbliżania się do kierowcy, którego pobił.

Komentarze

Bolek 2024-10-10 15:43:52 Napewno jakis kibic ktoremu stary do wanny wlazil i jakas patuska gwalcona przez ojczyma..Karac wiezieniem 5 lat to sie znudzi bic pracujacych.

Retro 2024-10-10 15:40:13 Lako już czekają na ciebie internetowy krzykaczu

Orto 2024-10-10 15:38:52 Wejście się ogarnijcie szum robicie sztucznie pompowana sytuacja na tle rasowym szukanie taniej sensacji ….zdarzylo sie,zdarzenie jak widać nie jest wynikiem rasowym a źle wykonanej usługi ,każdy krzyczy a pytanie ile trupow masz w szafie ile złego brudu masz za uszami ?czego szukacie ?kolejna afera?ja widzę zecto Ukraińcy szukają wsparcia powołują się na ochronkę !chronieni ?ktoś jak by miał rozum to zrozumiałby że to tania sensacja ,która tworzy yutuberowi zyski…..

Miro 2024-10-10 15:35:39 Tych co pozabijalu ludzi autami jakoś do dzisiaj ukarac nie mogą. Te cpuny i margines społeczny to qiadomo co krzyczał na protestach i na kogo będzie głosował w zamkniętych obwodach w więzieniach

Irena 2024-10-10 15:32:42 Ha ha ha tylko tyle.

@ Oks 2024-10-10 15:16:16 Tak jak jest cisza o tym, że ty jesteś głupi.

??? 2024-10-10 15:09:21 A co z dwójką pozostałych pasażerów? Nic??? Przyglądali się biernie zdarzeniu. Przyzwalamy na bierność wobec przemocy ??

Wina 2024-10-10 15:05:46 Wszyscy pasażerowie są winni, bez dwóch zdań.

Edek 2024-10-10 14:42:46 Jaki dozor w dyby i do pierdla natychmiast. Takich bandytow trzeba eliminować ze społeczeństwa. Ciekawe kogo następnego pobije??

@Oks 2024-10-10 14:24:56 @Oks, gdyby sytuacja była odwrotna, to takie info poszło by w mediach - Kierowca taksówki pobity przez pasażera, policja na ich tropie! Tak w ogóle... "Dotyczą one spowodowania uszczerbku na zdrowiu, ale także stosowania przemocy "wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości"....nie dotyczą obywateli naszego kraju!

Kajo 2024-10-10 14:17:18 Dozór, za bestialskie pobicie ZA NIC w biały dzień. Mam nadzieje, że sędzia, który ten wyrok wydał zostanie przez tego patusa odwiedzony i sam na swojej skórze przekona się czy wydał dobry wyrok. Patologia. Teraz wszyscy mozemy się czuć bezpieczniej, że patus napadający w biały dzien od tak grasuje na wolności. - Teraz było pobicie ,a następnym razem będzie kosa i zgodnie czyjś Mąż, brat, ojciec czy syn... DRAMAT.