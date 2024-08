Nie żyje 20-letni mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych w Kołobrzegu (akt. 1)

Nie żyje 20-letni mężczyzna potrącony w nocy na przejściu dla pieszych na ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu. Sprawca wypadku, kierowca taksówki, był trzeźwy; został zatrzymany - poinformowała kołobrzeska policja.

"Dwudziestoletni mężczyzna został potrącony przez samochód na oznakowanym przejściu dla pieszych. W związku z odniesionymi obrażeniami zmarł w szpitalu" – poinformowała w niedzielę PAP oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu podkom. Karolina Seemann.

Do wypadku doszło ok. godz. 1 w nocy, z soboty na niedzielę, na ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu. Jako pierwsi na miejscu zdarzenia byli policjanci, którzy rozpoczęli reanimację mężczyzny i wezwali pogotowie. 20-letni poszkodowany został przetransportowany do szpitala, ale nie udało się go uratować.

Sprawca, 33-letni kierowca taksówki, został zatrzymany na miejscu wypadku. Badanie alkotestem dało wynik negatywny. Został przewieziony na komendę, przybywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Podkom. Seemann przekazała w niedzielę przed południem, że na razie nie zostały mu przedstawione zarzuty.

Okoliczności wypadku wyjaśnia KPP w Kołobrzegu pod nadzorem tamtejszej prokuratury.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

