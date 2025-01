Sprawa budowy na ul. Szymanowskiego nie jest zamknięta

W tej chwili prace na ul. Szymanowskiego są wstrzymane. Fot. Dariusz Gorajski

Inwestor odwołał się od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił pozwolenie na budowę bloku na ul. Szymanowskiego. To jednak nie powstrzymuje radnych Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin, którzy chcą zbadać, dlaczego urzędnicy pozwolili na inwestycję, która wzbudziła tak silny opór mieszkańców.

- Jesteśmy dalecy od tego, żeby określać, jakie będzie rozstrzygnięcie sądu drugiej instancji, natomiast patrząc na orzeczenie sądu pierwszej instancji, wątpliwości pozostają - tłumaczy "Kurierowi" Marek Duklanowski z klubu Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. - Budowa jest wstrzymana. Chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób urzędnicy postępowali, co przyświecało przychyleniu się do decyzji inwestora. Dziś mamy orzeczenie, które będzie piekielnie trudno oddalić w całości.

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej okazało się, że w magistracie brakuje dokumentów dotyczących inwestycji. Zostały, zgodnie z prawem, przesłane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, który podtrzymał decyzję magistratu o pozwoleniu na budowę, a potem trafiły do WSA. Radni z zespołu powołanego do zbadania procesu decyzyjnego w magistracie - w skład którego oprócz Marka Duklanowskiego weszli jego klubowy kolega Krzysztof Romianowski oraz Łukasz Tyszler i Maria Bohuń z Platformy Obywatelskiej - będą próbowali wydobyć te akta z sądu. Marek Duklanowski podkreśla, że zależy mu na tym, aby ustalenia zespołu pozwoliły w przyszłości uniknąć takich sytuacji jak ta z inwestycją na Szymanowskiego.

- Inwestor się odwołał, więc temat nie jest zamknięty - mówił we wtorek Łukasz Tyszler. - Sprawa jest głośna i wydaje się, że każdemu, także urzędnikom, zależy na tym, aby znaleźć ten moment, gdzie, według sądu, przynajmniej na ten moment, podjęto złą decyzję i gdzie powinna być większa czujność. Idźmy do przodu. ©℗

(as)