Komisja Rewizyjna zbada sprawę inwestycji na ul. Szymanowskiego

Inwestycja na ul. Szymanowskiego wciąż budzi duże emocje. Fot. Dariusz Gorajski

Przyjrzymy się temu, jak wydawano pozwolenie na budowę budynku na ul. Szymanowskiego, a jeśli będzie to konieczne, zawiadomimy prokuraturę - taką deklarację usłyszeliśmy na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin. To reakcja na niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił pozwolenie.

- Tak jak wszyscy tu siedzimy, zgadzamy się z tym, że sytuacja z tą budową była, delikatnie mówiąc. niejasna - mówił Łukasz Tyszler z klubu Koalicji Obywatelskiej. - Niejasne były powody tego, że zgody na budowę były wydawane, zwłaszcza że już wtedy słychać było głosy wielu osób, które nie do końca zgadzały się z tym, co mówi inwestor. Wyrok pierwszej instancji nas cieszy. Liczymy na to, że zostanie utrzymany w mocy. Nie ma wątpliwości, że jako radni powinniśmy skontrolować proces przyznawania zgód, bo według tego, co mówiła sędzia, doszło do nieprawidłowości. Pytanie tylko, na jakim etapie, w jakim zakresie. Nie mam wątpliwości, że rada miasta przychyli się do wniosku komisji. Życzyłbym sobie, żeby cały proces prześledzić, a potem ewentualne wydawać wnioski, nawet do prokuratury.

Według Krzysztofa Romianowskiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości wyrok WSA pokazuje, że mieszkańcy ul. Szymanowskiego, którzy protestowali przeciwko nowej inwestycji, mieli rację. Jak stwierdził, ktoś decyzję o zgodzie na budowę wydał, i musi teraz ponieść konsekwencje. Podkreślał, nie można pozwolić, aby ta sprawa się rozmyła.

- Nie może być tak, że mamy wolną amerykanką i deweloperzy robią co chcą, niezależnie od tego, jakie są przepisy - ocenił radny.

Marek Duklanowski z klubu PiS, przewodniczący komisji, stwierdził, że radni powinni pracować nie na podstawie doniesień medialnych, ale na pisemnym uzasadnieniu wyroku. Liczy na to, że to uzasadnienie będzie w listopadzie. Chce, żeby potem komisja miała pół roku na zajęcie się tą sprawą. Czyli końcowe wnioski byłyby gotowego do końca maja przyszłego roku.

W połowie października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił pozwolenie na budowę kontrowersyjnego obiektu na ul. Szymanowskiego. Uzasadniając tę decyzję, sędzia Katarzyna Sokołowska nie pozostawiła suchej nitki na Urzędzie Miasta i Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzki, które pozwoliły na budowę.

Od miesięcy przeciwko inwestycji protestowali mieszkańcy, nazywając ją „patodoweloperką”. Ich zdaniem wielokondygnacyjny blok wielorodzinny z dyskontem i garażem podziemnym, który zaczęła budować firma Modehpolmo, stoi za blisko ich kamienicy i zamieni ich domy w pozbawione światła dziuple. Poza tym obawiają się utraty dostępu do chodników, do wiaty śmietnikowej, a także tego, że spadnie wartość ich nieruchomości.

Modehpolmo nie komentuje wyroku sądu

Wyrok jest nieprawomocny.©℗

(as)