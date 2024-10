Spotkanie z historią. Spacer po cmentarzu żydowskim

TSKŻ zaprasza na spacer po dawnym cmentarzu żydowskim na Łęknie w niedzielę o godz. 13.00. Fot. Sylwia DUDEK

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Oddział w Szczecinie zaprasza w niedzielę 13 października na spacer po dawnym cmentarzu żydowskim przy ul. Gorkiego. Przewodnikiem będzie badaczka, która przytoczy wiele ciekawych historii na temat nekropolii należącej niegdyś do gminy żydowskiej.

O cmentarzu opowie dr Anna Bartczak. Jest to pierwsze z wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Kwartał z kulturą, historią i kuchnią żydowską”. Wydarzenie objęte jest patronatem Kuriera Szczecińskiego. Spacer na cmentarzu przy ul. Gorkiego rozpocznie się o godz. 13.00.

Cmentarz powstał w XIX w., został zniszczony przez Niemców w czasie Nocy Kryształowej. Po II wojnie światowej był oddany gminie żydowskiej, jednak pochówki były na nim zabronione. Żydzi tego zakazu nie przestrzegali i wciąż chowali swoich zmarłych, aż do roku 1962, kiedy cmentarz zamknięto. Szczątki zmarłych przeniesiono do kwater przy Cmentarzu Centralnym w 1982 roku. Obecnie na terenie cmentarza znajduje się lapidarium złożone z kilku zachowanych macew. Nekropolia została wpisana do rejestru zabytków przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie w 2024 roku.

