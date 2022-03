Sport i sztuka dla młodych uchodźców. Bogata oferta zajęć

Szczecińskie organizacje i instytucje starają się, aby dzieci uchodźców z Ukrainy ciekawie i aktywnie spędzały u nas czas. Wśród przygotowanych z myślą o nich propozycji znajduje się bardzo bogata oferta zajęć sportowych i artystycznych.

Pomoc Polaków dla ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę nie kończy się tylko na zapewnieniu podstawowych potrzeb. W całym kraju wolontariusze i organizacje pomocowe realizują również programy dla dzieci i dorosłych, których celem jest zorganizowanie czasu wolnego. Zajęcia sportowe czy artystyczne organizuje również Szczecin i region, a propozycji jest naprawdę sporo.

Zaangażowane są organizacje pozarządowe, takie jak RÓWNiE, które prowadzi świetlicę dla ukraińskiej młodzieży – osób w wieku od 13 do 18 lat. Punkt otwarty jest w tygodniu (w godzinach od 17 do 20) i w weekendy (w godzinach 13-20). Stowarzyszenie zapewnia takie atrakcje, jak: gry planszowe, puzzle, oglądanie filmów czy dostęp do literatury w języku ukraińskim. Działacze stowarzyszenia chcą także edukować, oprowadzając młodzież po szczecińskich muzeach czy uczyć na temat Unii Europejskiej.

Zajęcia artystyczne zapewnia również Pomorskie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne. W ofercie organizacji są lekcje tańca, aktorstwa, gry na instrumentach, a także zajęcia dla kobiet w ciąży i połogu.

Szkoła artystyczna ARTYZ z kolei zaprasza dzieci w wieku od 2 do 4 lat na zajęcia z rytmiki. Międzynarodową Świetlicę o nazwie „Dzieńdoberek” prowadzi Stowarzyszenie Synergia przy ulicy Żubrów w Szczecinie, organizując czas dla najmłodszych dzieci w formie zajęć tanecznych, zabaw i czytania bajek.

Punk dziennej opieki dla dzieci Ukraińców w Domu Kultury „Saniga” prowadzi firma 4fun we współpracy ze Związkiem Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie. Ośrodek działa we wtorki i piątki od godz. 8 do 14.

Aktywność sportową zapewnia szczecińska Pogoń. W darmowych treningach piłki nożnej mogą wziąć udział wszystkie dzieci, niezależnie od wieku, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Zajęcia prowadzone będą przez trenera z Ukrainy. W Gryfinie natomiast można zapisać się na trening piłki ręcznej organizowany przez klub PGE KPR Gryfino. ©℗

(aj)