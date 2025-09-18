Sport, edukacja, profilaktyka. Wyjątkowy bieg w Szczecinie

Bieg SANPROBI UroRun odbędzie się w sobotę w ramach Europejskiego Tygodnia Urologii. Fot. Ryszard PAKIESER

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM oraz Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej USK nr 2 PUM w Szczecinie zapraszają do udziału w SANPROBI UroRun 2025. To wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się w sobotę 20 września w parku Kasprowicza, łączy sport, edukację i profilaktykę zdrowia układu moczowego.

Bieg otwiera Europejski Tydzień Urologii – czas, w którym szczególnie mówi się o zdrowiu, profilaktyce i świadomym podejściu do pierwszych objawów chorób układu moczowego.

– Zapisy zostały już zamknięte, ale to nie znaczy, że nie możesz być częścią tego wyjątkowego wydarzenia – mówią organizatorzy. – Przyjdź, kibicuj zawodnikom i baw się razem z nami podczas rodzinnego festynu, w strefie aktywności, przy stoiskach partnerów i podczas edukacyjnych atrakcji.

W programie: nordic walking 5 km, bieg integracyjny osób z niepełnosprawnościami, biegi dzieci w trzech kategoriach wiekowych, bieg główny 5 km, strefa aktywności, edukacja zdrowotna, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Start o godz. 11.00.

Organizatorzy: Ruchowa Akademia Zdrowia, RAZ Event, Klinika Urologii PUM, USK nr 2, Stowarzyszenie Uro-Vita, PROtiming.

(K)