Bieg i marsz po zdrowie. We wrześniu SanProbi UroRun

Po rocznej przerwie do kalendarza wydarzeń sportowych w Szczecinie powraca Sanprobi UroRun. Odbędzie się 18 września. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią, liczba uczestników może wynieść nie więcej niż 200 osób. Warto pospieszyć się z zapisami.

Pomysłodawcą UroRun jest prof. Marcin Słojewski, lekarz kierujący Kliniką Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. Bieg od lat odbywa się w ramach corocznego Europejskiego Tygodnia Urologii, w tym roku przypadającego w dniach 20-24 września. Cel imprezy to zwiększenie świadomości społecznej w zakresie wczesnych objawów, sposobów wykrywania i badań przesiewowych w kierunku najczęstszych schorzeń układu moczowego. A także popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki pierwotnej schorzeń nowotworowych.

Sanprobi UroRun to bieg lub marsz z kijami nordic walking, na dystansie dystans 5 km (2 pętle wyznaczonej trasy po Parku Kasprowicza). Sportowa impreza odbędzie się 18 września, w sobotę, tradycyjnie w okolicy Pomnika Czynu Polaków na Jasnych Błoniach. Zapisy już ruszyły (www.protiming24.pl/). Lista jest jeszcze otwarta, ale z powodu pandemii udział w wydarzeniu może wziąć nie więcej niż 200 osób. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do 16 września 2021 r., do północy.

Na wydarzenie zaprasza Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie, Ruchowa Akademia Zdrowia, Stowarzyszenie Uro-Vita oraz firma Sanprobi.

