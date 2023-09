Pobiegli dla zdrowia. Sanprobi UroRun w Szczecinie [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Pogoda nie zawiodła, biegacze też nie. W niedzielę przed południem w parku Kasprowicza wystartował bieg Sanprobi UroRun.

To już tradycja Europejskiego Tygodnia Urologii, obchodzonego w tym roku od 24 do 30 września. Ale ta sportowo-rekreacyjna impreza w Szczecinie odbyła się wcześniej – 10 września (niedziela). Na wydarzenie zaprosił przede wszystkim zespół Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej szpitala na Pomorzanach – to tutejsi urolodzy rozpoczęli kilka lat temu to wydarzenie. W tym roku odbyło się po raz siódmy.

W programie imprezy był bieg na dystansie 2,5 oraz 5 kilometrów ), wyścig osób z niepełnosprawnościami (na placu przy pomniku Czynu Polaków) pod opieką Fundacji VELO Horyzonty Możliwości, bieg dzieci w wieku: 0-6 lat – ok. 200 m, 7-8 lat 400 m, 9-11 lat – 600 m, marsz nordic walking na dystansie 2,5 km oraz 5 km.

(k)