Spisz się w sobotę podczas nocy spisowej

Narodowy Spis Powszechny kończy się już za kilka dni. Z tego powodu Urząd Statystyczny w Szczecinie organizuje w sobotę 25 września „noc spisową”. Wybrane punkty spisowe oraz infolinia będą czynne do godz. 24.00. Spis jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców naszego kraju, a za niedopełnienie tego obowiązku grożą sankcje karne.

Przypomnijmy, że spisać się można do czwartku 30 września.

- Aby ułatwić mieszkańcom województwa dopełnienie obowiązku spisowego Urząd Statystyczny w Szczecinie wraz z wybranymi gminami zorganizował akcję „Noc Spisowa” – informuje Magdalena Wegner, dyrektor US. - W sobotę 25 września w godzinach 8.00 - 24.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia punktów spisowych zlokalizowanych w siedzibie Urzędu Statystycznego w Szczecinie, Oddziale US w Koszalinie oraz wybranych urzędach miast i gmin.

Listę adresową punktów spisowych można znaleźć na stronie www.szczecin.stat.gov.pl. Informacje o ich lokalizacji są również podawane na stronach poszczególnych urzędów miast lub gmin.

- Stałe punkty spisowe funkcjonują w dni powszednie w godzinach pracy w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie zlokalizowanym w budynku ZUS, w jego Oddziałach w Szczecinie i Koszalinie oraz każdym urzędzie miasta lub gminy – przypomina dyrektor US.

Można również spisać się samodzielnie poprzez formularz na stronie spis.gov.pl. Kolejnym sposobem jest skontaktowanie się z infolinią spisową - 22 279 99 99. Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora. Jeżeli nie spiszemy się samodzielnie, rachmistrzowie mogą zadzwonić do nas we własnym zakresie. Ich numery to: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Mogą też złożyć wizyty w mieszkaniach dla przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego. Możemy ich wówczas poprosić o wylegitymowanie się oficjalnym identyfikatorem. Zweryfikować tożsamość rachmistrza można na stronie spis.gov.pl lub poprzez kontakt z infolinią spisową (nr jak powyżej). Dotyczy to pracowników przeprowadzających wywiad bezpośredni, jak i telefoniczny.

(Karina)