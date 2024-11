Specjalistyczne samochody trafią do strażaków ochotników z regionu

Unijną dotację OSP Świeszyno przeznaczy na pojazdy ratowniczo-gaśniczego. Fot. UMWZ

Kolejne trzy jednostki ochotniczej straży pożarnej z Pomorza Zachodniego otrzymały możliwość zakupu nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych dzięki funduszom europejskim.



Unijna pomoc trafiła do jednostek strażackich z powiatu koszalińskiego i szczecineckiego. Ze wsparcia skorzystają OSP Stare Bielice, OSP Świeszyno i OSP Storkowo. Urząd Marszałkowski przekazał im dofinansowanie w wysokości ponad 4 mln zł, za które zakupione zostaną średnie samochody ratowniczo-gaśnicze.



– Ochotnicze Straże Pożarne pełnią niezwykle istotną rolę w całym krajowym systemie bezpieczeństwa, bo są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szybka interwencja i doraźna pomoc. Wierzę, że zakupione z unijnym wsparciem nowoczesne wozy pozwolą jeszcze bardziej zwiększyć potencjał bojowy zachodniopomorskich OSP – podkreślał wicemarszałek województwa Jakub Kowalik.



W Starych Bielicach zakup pojazdu pozwoli na wymianę mocno już wysłużonego, bo 37-letniego auta. Posiadanie nowego samochodu jest bardzo ważne, gdyż obszarem działania OSP jest zamieszkała przez 7,5 tysiąca osób gmina Biesiekierz, zlokalizowana w pobliżu Morza Bałtyckiego, szlaków kolejowych oraz dróg o ponadregionalnym znaczeniu. Tylko w ostatnich dwóch latach strażacy ochotnicy interweniowali ponad 50 razy. Pojazd ma kosztować prawie 1,5 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł pokryje unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. Samochód ma się pojawić w jednostce najpóźniej do września 2025 roku.



Z kolei OSP w Świeszynie posiada trzy samochody pożarnicze, ale ich średnia wieku wynosi już ponad 20 lat. Jednostka, która wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, bardzo potrzebuje nowego wozu, bo chroni ponad 66 tysięcy mieszkańców powiatu koszalińskiego. W ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadziła prawie 150 akcji. Nowoczesny pojazd, który pojawi się najpóźniej do grudnia 2025 roku, ma kosztować ponad 1,6 mln zł. Urząd Marszałkowski z funduszy europejskich dołoży do zakupu prawie 1,4 mln zł.



Dla OSP Storkowo zakup wozu stanowi uzupełnienie brakującego sprzętu, tym bardziej, że terenem działania strażaków ochotników jest gmina Grzmiąca licząca około 4 tysięcy mieszkańców. Jednostka, która po nabyciu specjalistycznego pojazdu będzie starała się o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w ciągu ostatnich 24 miesięcy interweniowała 61 razy. Koszt nabycia auta oszacowano na 1,6 mln zł, z czego prawie 1,4 mln zł w tej kwocie stanowić będzie dotacja UE przyznana przez Urząd Marszałkowski. Z samochodu strażacy mają zacząć korzystać najpóźniej w maju 2026 roku.



OSP Stare Bielice, OSP Świeszyno i OSP Storkowo to 3 z 55 beneficjentów, którym Urząd Marszałkowski przyznał eurofundusze na zakup wozów strażackich lub doposażenie w specjalistyczny sprzęt. Pełna wartość pomocy wyniosła blisko 63 mln zł.

(k)