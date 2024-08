Bezpieczny Strażak na Pomorzu Zachodnim. Kolejne jednostki OSP ze wsparciem

Certyfikaty potwierdzające dofinansowanie wręczono 5 sierpnia w Szczecinie. Fot. WFOŚiGW

Druhowie z 56 Ochotniczych Straży Pożarnych z zachodniej części regionu dostaną łącznie prawie 1,4 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu Bezpieczny Strażak. To ważne wsparcie dla strażaków ochotników, którzy strzegą bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska, a do codziennej służby potrzebują niezawodnego sprzętu. Certyfikaty potwierdzające dofinansowanie wręczono w poniedziałek (5 bm.) w Szczecinie.

– Bez druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych trudno jest wyobrazić sobie akcje ratunkowe, ponieważ stanowią oni nieocenione wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej – podkreślił wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. – To oni gwarantują pomoc obywatelom w najkrótszym czasie, będąc najbliżej wszystkich wydarzeń i prowadząc czynności do przyjazdu PSP. Dofinansowania mają formę podziękowania za dotychczasowe działanie i zaangażowanie, ale są także formą inwestycji w przyszłość. W projekcie ustawy o obronie cywilnej to właśnie jednostki OSP są najważniejszym elementem struktury obrony cywilnej kraju.

Dzięki wsparciu Funduszu jednostki OSP będą mogły kupić nowy sprzęt, w tym m.in. systemy odprowadzania spalin, mobilne stacje zasilania z panelami fotowoltaicznymi, kamery termowizyjne, defibrylatory, piły tarczowe do stali i betonu oraz specjalistyczne ubrania, buty i hełmy.

– Czujemy, że jesteście z nami codziennie, gdyż polskim system ochrony przeciwpożarowej zbudowany w oparciu na ochotnikach jest czymś unikatowym w skali Europy – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Jesteście wszędzie tam, gdzie pomoc jest niezbędna, dlatego staramy się wspierać was w różnych aspektach. Dzięki szerokiej współpracy udaje się zapewniać podstawowe narzędzie, by ułatwić wam waszą ciężką pracę, abyście mogli w szybki i sprawny sposób sprostać wyzwaniom. Przykładem tego jest marszałkowski program Granty Strażackie czy ostatnie ponad 60-milionowe dofinansowanie, dzięki któremu do zachodniopomorskich OSP trafi ponad 50 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych.

Program Bezpieczny Strażak powstał we współpracy WFOŚiGW z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego. Maksymalne dofinansowanie dla jednej jednostki OSP to 25 tys. zł. Łącznie w tegorocznej edycji programu ze wsparcia w wysokości niemal 2,5 mln zł skorzysta 98 zachodniopomorskich jednostek OSP, które kupią nowy sprzęt o wartości 2,86 mln zł.

– Zaangażowania strażaków ochotników potrzebujemy każdego dnia – mówił Waldemar Miśko, prezes WFOŚiGW w Szczecinie. – Wasze interwencje podczas zdarzeń wywołanych zmianami klimatu zasługują na najwyższe uznanie. Dlatego jako Fundusz wspieramy Ochotnicze Straże Pożarne w codziennych działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska. Służy temu program Bezpieczny Strażak, który pozwoli OSP jeszcze sprawniej prowadzić akcje ratownicze.

Certyfikaty, potwierdzające dofinansowanie jednostkom OSP przekazali: marszałek Olgierd Geblewicz, wojewoda Adam Rudawski, prezes Waldemar Miśko oraz Marcin Zamaro – wiceprezes WFOŚiGW w Szczecinie, st. bryg. Krzysztof Makowski – zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Marek Kowalski – prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Mariusz Adamski – dyrektor Biura Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wsparcie trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych w Babinie (25 000 zł), Bagnach (24 750 zł), Barlinku, Boleszkowicach, Brojcach, Brzózkach, Chociwlu, Chojnie, Chwarstnicy, Czarnogłowach, Dargomyślu, Dłusku Gryfińskim, Dobrej, Dobrzanach, Dolicach, Dziwnowie (po 25 000 zł), Dzwonowie (24 170 zł), Golczewie, Góralicach, Ińsku, Karsku, Kobylance, Kołczewie, Konarzewie, Krzywinie (po 25 000 zł), Lipianach (19 080 zł), Międzyzdrojach, Niechorzu, Obrytej (po 25 000 zł), Orzechowie (23 240 zł), Osinowie Dolnym, Policach, Przelewicach (po 25 000 zł), Radowie Małym (22 500 zł), Resku, Rowie, Rozwarowie (po 25 000 zł), Runowie (19 882 zł), Rurzycy, Sownie, Starej Dąbrowie, Stepnicy, Suchaniu, Szczecienie-Śmierdnicy, Świerznie, Świnoujściu-Przytorze, Troszynie (po 25 000 zł), Trzebiatowie (22 000 zł), Tuczy, Węgorzy (po 25 000 zł), Witnicy (24 900 zł), Zagórzycach, Załężu, Żabowie, Żarowie (po 25 000 zł) i Żelisławcu (24 550 zł).

Jednostki OSP i gminy skorzystają także z dofinansowania Funduszu na termomodernizację. Program Remiza pozwala zdobyć dofinansowanie na ocieplenie budynków, zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych), modernizację źródeł ciepła i oświetlenia. Budżet to 1,6 mln zł. WFOŚiGW w Szczecinie w najbliższym czasie poinformuje, które OSP i samorządy otrzymają dotacje w tegorocznej edycji programu Remiza.

(ek)