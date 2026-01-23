Groźny pożar w kamienicy. Wyciągnęli mężczyznę przez okno z płonącego mieszkania

Fot. KPP w Łobzie

Do groźnego pożaru doszło w nocy ze środy na czwartek w kamienicy w Łobzie. Policjanci z miejscowej komendy wyciągnęli przez okno mężczyznę z płonącego mieszkania. Podczas ewakuacji wyprowadzili w sumie z zadymionego budynku 24 osoby.

Po przyjeździe na miejsce policjanci zauważyli, że pożar objął jedno z mieszkań na parterze kamienicy. Z jego okna mężczyzna wołał o pomoc.

- Duże zadymienie i wysoka temperatura były zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców kamienicy. Drzwi do mieszkania były zabezpieczone, więc policjanci: sierż. szt. Mateusz Piszczygłowa oraz st. post. Andrzej Zarośliński, pokonali ogrodzenie i wyciągnęli mężczyznę przez okno z zadymionego mieszkania, w którym rozprzestrzeniał się ogień - relacjonuje mł. asp. Szymon Martula z Komendy Powiatowej

W trakcie działań gaśniczych strażaków policjanci ruszyli do pozostałych mieszkań. Pomimo duszącego dymu i ograniczonej widoczności funkcjonariusze ewakuowali na zewnątrz wszystkich mieszkańców znajdujących się w kamienicy w trakcie pożaru - w sumie 24 osoby, w tym 5 dzieci.

Biorące udział w akcji służby zapewniły ewakuowanym mieszkańcom możliwość schronienia w pojazdach służbowych. Zorganizowano dla nich też miejsce w budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie, gdzie mieszkańcy mogli się ogrzać i odpocząć.

Na szczęście w pożarze nikt nie odniósł obrażeń. Pożar mieszkania został ugaszony przez straż pożarną.

