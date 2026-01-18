Tragiczny pożar w Stargardzie. W budynku przy pl. Majdanek znaleziono ciało [GALERIA, FILM] (akt. 1)

Aktualizacja:

REKLAMA

- W budynku ujawniono zwłoki 67-letniej kobiety - informuje asp. Justyna Siwarska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Wcześniejsza informacja:

W niedzielę (18 stycznia) ok. godz. 13 doszło do groźnego pożaru budynku mieszkalnym przy placu Majdanek w Stargardzie. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły ratunkowe. W trakcie akcji gaśniczej strażacy odnaleźli ciało jednej osoby. Na razie nie ma informacji kto nie żyje i jaka była przyczyna zgonu.

Z ogniem walczyły jednostki Państwowej Straży Pożarnej ze Stargardu, Wojskowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Żarowa. Działania były prowadzone na szeroką skalę – strażacy nie tylko gasili pożar, ale również przeszukiwali mieszkania i piwnice, sprawdzając, czy w budynku nie znajdują się inne osoby potrzebujące pomocy.

Na miejscu pracuje także policja, zespoły pogotowia gazowego oraz energetycy, którzy ze względów bezpieczeństwa odłączyli dopływ prądu. Teren zdarzenia został zabezpieczony.

Jak poinformował młodszy brygadier Paweł Różański z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, w trakcie działań ratowniczych odnaleziono ciało jednej osoby. Okoliczności tragedii będą teraz wyjaśniane przez odpowiednie służby.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.

Tekst zdjęcia i filmy Wioletta Mordasiewicz

REKLAMA