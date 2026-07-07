SOS dla seniora. Bezpieczeństwo, opaska i ratunek

„To doskonała okazja, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje lub swoich bliskich!" - do składania wniosków dla uzyskania opasek dla seniora, monitorujących najważniejsze funkcje życiowe, zachęca szczecińskie CUS. Fot. CUS

Są bezpłatne, a mogą uratować życie. Mowa o opaskach dla seniora, jakie będzie rozdawało szczecińskie Centrum Usług Społecznych. Nabór wniosków rusza w środę (8 lipca) i będzie krótki, zaledwie dwudniowy.

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Opaska bezpieczeństwa monitoruje najważniejsze funkcje życiowe oraz jest wyposażona w przycisk SOS, pozwalający na kontakt z centrum teleopieki, którego dyspozytor może – w nagłym wypadku – wezwać do seniora służby ratunkowe, a także powiadomić najbliższych o sytuacji kryzysowej.

O uzyskanie opaski dla seniora mogą się ubiegać mieszkanki i mieszkańcy Szczecina, którzy ukończyli 60 lat i mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia. Wystarczy, że w Centrum Usług Społecznych złożą stosowny wniosek, a właściwie komplet dokumentów: kwestionariusz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, a przypadku składania wniosku przez osobę reprezentującą seniora – także poważnienie do występowania w imieniu uczestnika programu oraz dodatkową zgodę na przetwarzania danych osobowych opiekuna. Wszystkie te dokumenty są dostępne zarówno w CUS, jak i na jego stronie (zakładka: Korpus Wsparcia Seniorów – Nabór uzupełniający).

Nabór wniosków – w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów 2026” - będzie krótki. Zaledwie dwudniowy: 8-9 lipca

Wnioski będą przyjmowane – w godz. 8-14.30 – w Centrum Usług Społecznych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3, w pokoju nr 101 (I piętro, po prawej stronie od windy). Można je składać osobiście lub przez osobę upoważnioną. ©℗

(an)

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