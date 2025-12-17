SOR przy Arkońskiej wraca do budynku „M”

Po miesiącach dyskomfortu - odczuwanego zarówno przez pacjentów, jak i personel - związanego z niewygodami tymczasowej lokalizacji, oddział w końcu może wrócić na swoje miejsce, a więc na parter budynku „M”, w pobliże pracowni diagnostycznych, bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych. Fot. Szpital Wojewódzki w Szczecinie

Zakończył się trwający od kwietnia bieżącego roku remont szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Zanim jednak personel ponownie przyjmie pacjentów w budynku „M”, pełen sprzętu i aparatury oddział musi przenieść się z tymczasowej lokalizacji do wyremontowanych pomieszczeń. Podczas przeprowadzki, przez 48 godzin, SOR będzie nieczynny.

REKLAMA

Po miesiącach dyskomfortu – odczuwanego zarówno przez pacjentów, jak i personel – związanego z niewygodami tymczasowej lokalizacji, oddział w końcu może wrócić na swoje miejsce, a więc na parter budynku „M”, w pobliże pracowni diagnostycznych, bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych.

– Przeprowadzkę SOR-u zaczniemy punktualnie o godz. 7.00 w czwartek, 18 grudnia. Od tego momentu nie będziemy mieć możliwości przyjmowania karetek, śmigłowców i pacjentów korzystających z własnego transportu – zapowiada lek. Jarosław Bursa, zastępca dyrektora SPWSZ ds. lecznictwa. – Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do pracy, już w docelowym miejscu, wrócimy po 48 godzinach. Od godz. 7.00 w sobotę, 20 grudnia, ponownie rozpoczniemy udzielanie świadczeń w SOR.

Zawieszenie nie będzie dotyczyć punktów przyjęć o kompetencjach SOR funkcjonujących w innych budynkach na terenie szpitala przy Arkońskiej. W budynku „D” bez przeszkód w czasie przeprowadzki głównego SOR-u działać będą SOR kardiologiczny i laryngologiczny, a w budynku „K” pediatryczny i chorób zakaźnych.

O 48-godzinnej przerwie w działalności oddziału ratunkowego dyrekcja szpitala poinformowała już m.in. wojewódzką stację pogotowia ratunkowego, dyspozytorów medycznych i lotnicze pogotowie ratunkowe. Komunikat w tej sprawie trafił także do szpitali ze Szczecina i regionu.

W 2024 roku we wszystkich funkcjonujących w szpitalu przy ul. Arkońskiej punktach SOR (SOR główny, kardiologiczny, otolaryngologiczny, pediatryczny, zakaźny) pomoc medyczną uzyskało ok. 45 tys. osób.

(k)

REKLAMA