Środa, 17 grudnia 2025 r. 
REKLAMA 3 szczecin
REKLAMA

SOR przy Arkońskiej wraca do budynku „M”

Data publikacji: 16 grudnia 2025 r. 07:03
Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2025 r. 07:03
SOR przy Arkońskiej wraca do budynku „M”
Po miesiącach dyskomfortu - odczuwanego zarówno przez pacjentów, jak i personel - związanego z niewygodami tymczasowej lokalizacji, oddział w końcu może wrócić na swoje miejsce, a więc na parter budynku „M”, w pobliże pracowni diagnostycznych, bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych. Fot. Szpital Wojewódzki w Szczecinie  

Zakończył się trwający od kwietnia bieżącego roku remont szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Zanim jednak personel ponownie przyjmie pacjentów w budynku „M”, pełen sprzętu i aparatury oddział musi przenieść się z tymczasowej lokalizacji do wyremontowanych pomieszczeń. Podczas przeprowadzki, przez 48 godzin, SOR będzie nieczynny.

REKLAMA

Po miesiącach dyskomfortu – odczuwanego zarówno przez pacjentów, jak i personel – związanego z niewygodami tymczasowej lokalizacji, oddział w końcu może wrócić na swoje miejsce, a więc na parter budynku „M”, w pobliże pracowni diagnostycznych, bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych.

– Przeprowadzkę SOR-u zaczniemy punktualnie o godz. 7.00 w czwartek, 18 grudnia. Od tego momentu nie będziemy mieć możliwości przyjmowania karetek, śmigłowców i pacjentów korzystających z własnego transportu – zapowiada lek. Jarosław Bursa, zastępca dyrektora SPWSZ ds. lecznictwa. – Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do pracy, już w docelowym miejscu, wrócimy po 48 godzinach. Od godz. 7.00 w sobotę, 20 grudnia, ponownie rozpoczniemy udzielanie świadczeń w SOR.

Zawieszenie nie będzie dotyczyć punktów przyjęć o kompetencjach SOR funkcjonujących w innych budynkach na terenie szpitala przy Arkońskiej. W budynku „D” bez przeszkód w czasie przeprowadzki głównego SOR-u działać będą SOR kardiologiczny i laryngologiczny, a w budynku „K” pediatryczny i chorób zakaźnych.

O 48-godzinnej przerwie w działalności oddziału ratunkowego dyrekcja szpitala poinformowała już m.in. wojewódzką stację pogotowia ratunkowego, dyspozytorów medycznych i lotnicze pogotowie ratunkowe. Komunikat w tej sprawie trafił także do szpitali ze Szczecina i regionu.

W 2024 roku we wszystkich funkcjonujących w szpitalu przy ul. Arkońskiej punktach SOR (SOR główny, kardiologiczny, otolaryngologiczny, pediatryczny, zakaźny) pomoc medyczną uzyskało ok. 45 tys. osób. 

(k) 

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

3 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA